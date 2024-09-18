قصائد على ضفاف الغربة والحنين في بيت الشعر بالشارقة

نظّم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة، أول من أمس، ضمن فعاليات منتدى الثلاثاء الذي يحتفي بالقصيدة والإبداع، أمسية شعرية شارك فيها الشعراء: يزن عيسى من سوريا، وأبوبكر الجنيد يونس من السودان، وعلي مصطفى لون من نيجيريا، وذلك بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي، مدير البيت، والعديد من المثقفين ومحبي الشعر، وقدم الأمسية الإعلامي بشار صقر.

وبدأت الأمسية بالشاعر يزن عيسى الحائز المركز الثاني في جائزة الشارقة للإبداع العربي 2023 عن ديوانه ((أجنحة تحاول فهم الريح))، واستهلها بـ((بطاقة تعريف)) عابراً مع معانيها محطات الحياة بفرحها وحزنه. أما أبوبكر الجنيد يونس، فقرأ للوطن وعذاباته، والاغتراب وقسماته. واختتم القراءات الشعرية علي مصطفى لون، الذي قدم نصوصاً جمعت تجليات الشاعر وتماهيه مع روحه ورؤاه الحياتية.