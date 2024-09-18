Thursday, 19 September 2024 04:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قصائد على ضفاف الغربة والحنين في بيت الشعر بالشارقة

9/18/2024 7:31:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظّم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة، أول من أمس، ضمن فعاليات منتدى الثلاثاء الذي يحتفي بالقصيدة والإبداع، أمسية شعرية شارك فيها الشعراء: يزن عيسى من سوريا، وأبوبكر الجنيد يونس من السودان، وعلي مصطفى لون من نيجيريا، وذلك بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي، مدير البيت، والعديد من المثقفين ومحبي الشعر، وقدم الأمسية الإعلامي بشار صقر.

وبدأت الأمسية بالشاعر يزن عيسى الحائز المركز الثاني في جائزة الشارقة للإبداع العربي 2023 عن ديوانه ((أجنحة تحاول فهم الريح))، واستهلها بـ((بطاقة تعريف)) عابراً مع معانيها محطات الحياة بفرحها وحزنه. أما أبوبكر الجنيد يونس، فقرأ للوطن وعذاباته، والاغتراب وقسماته. واختتم القراءات الشعرية علي مصطفى لون، الذي قدم نصوصاً جمعت تجليات الشاعر وتماهيه مع روحه ورؤاه الحياتية.

MENAFN18092024000110011019ID1108690418

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث