«دوستويفسكي ونيتشه: فلسفة المأساة».. مقارنات ومفاهيم

صدر، أخيراً، كتاب: ((دوستويفسكي ونيتشه: فلسفة المأساة))، عن مركز أبوظبي للّغة العربيّة، ضمن مشروع كلمة للترجمة، وهو من تأليف: ليف شستوف، ونقله إلى العربيّة إبراهيم إستنبولي.

وقد كان صدور كتاب: ((دوستويفسكي ونيتشه: فلسفة المأساة))، في أولى طبعاته عام 1903، سبباً في ذيوع شهرة المؤلّف، وترسّخ اسمه بوصفه فيلسوفاً أصيلاً، ومفكراً ذا مكانة مرموقة في المشهد الثقافي الروسي، ناقش ((شستوف)) في هذا الكتاب فكرة فلسفة المأساة بوصفها مفهوماً فريداً، وعالجها على نحو يكشف عن توجّهاته الفلسفية الوجودية، ويظهر خلفياته الباطنية القروسطية التي أعلنت عن ولادتها الجديدة في أوروبا مطلع القرن العشرين، وطرح فكرة المعرفة القائمة على الطبيعة الغامضة، في مواجهة الفلسفة الوضعية والمعرفة الفلسفية العقلية، معلناً بذلك عن موقف مناهض لسلطة العقل، ورافضاً للمعرفة القائمة على قمع العنصر الشخصي المتعلّق بهوية الإنسان، وقد عالج هذه الإشكالية الفلسفية من خلال التحليل المقارن بين إبداع كل من الأديب الروسي ((دوستويفسكي)) والفيلسوف الألماني ((نيتشه))، وتوصّل إلى نتائج وخلاصات مهمّة تساعد أيضاً على صياغة وجهة نظر جديدة ومغايرة حول إبداع ((دوستويفسكي)) وشخصيته، وتساعد في فهم التقلّبات الفكرية في أعمال ((نيتشه)) الناجمة عن انكسارات في طبيعته السيكولوجية العميقة.

ويتحدّث الكتاب عن عملاقين في الثقافة العالمية: عملاق الأدب الروسي فيودور دوستويفسكي، وعملاق الفلسفة الألماني فريدريك نيتشه، وكلاهما كان، وما زال، يعدّ معياراً لثقافة الإنسان ونوعية قراءاته، كما يكشف الناقد والفيلسوف شستوف لنا بعينه النقدية الثاقبة والخبيرة ما لا تراه عين القارئ العادي، سواء في روايات دوستويفسكي التي تغوص في أعماق النفس البشرية، أو في أبحاث نيتشه الفلسفية حول الجمال والعدمية، فهو يلقي الضوء على كثيرٍ من الجوانب التي نجهلها في الإبداع الروائي عند دوستويفسكي، وكثير من اختراقات نيتشه في فلسفة الوجود والعدم والجمال.