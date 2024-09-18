«على ضفاف الأرض» في دبي.. حكايات تاريخية ملوّنة

أعمال فنية ثرية بالمضامين التاريخية تسرد حكايات ملهمة، يستضيفها مركز جميل للفنون بدبي، في خاص بعنوان ((على ضفاف الأرض))، يستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، حيث يضم إبداعات من مجموعة مقتنيات مؤسسة فن جميل، وأعمالاً معارة مختلفة وتكليفات جديدة لفنانين عالميين.

ويتتبع الفنانون الـ 20 المشاركون في المعرض من خلال أعمالهم طرق التجارة التي تمر في مدينتي جدة ودبي – والمسار البحري النشط الذي يربط ما بين أوروبا وشرق آسيا عن طريق الخليج والبحر الأحمر وقناة السويس.

يسلط الفنانون، الضوء على قصص مجتمعاتهم عن طريق سرد حكايات تنقلهم بين الأنهار والقنوات والطرق التجارية التاريخية. إذ يصورون المنازل الملتصقة بالسواحل، والرمال المستخرجة لإنشاء جزر صناعية، والسفن القديمة.

يستند المعرض إلى أعمال رئيسية من مجموعة ((آرت جميل))، مع التركيز بشكل خاص على عمل جانان العاني بعنوان ((مواقع الظل)) والمقتنيات الحديثة مثل العمل الفني لعارف الريس (سلسلة الصحراء) والعمل الفني ((من الأنهار والأراضي المفقودة)) لساركر بروتيك، وبوجه عام نجد أن كلاً من الفنانين الـــ 20 المشاركين في المعرض قد استخدم أسلوباً بصرياً فريداً لاستكشاف المناظر الطبيعية والبنية التحتية والتاريخ. وغالباً ما تعتبر المناظر الطبيعية ثابتة وغير قابلة للتغيير، مما يمنحها طابعاً مطمئناً كخلفيات تنكشف من خلالها أنشطة الحياة.

في هذا المعرض، يتحدى الفنانون الإحساس بالسكون، مبرزين التوتر بين الاستقرار الظاهر للمناظر الطبيعية والحركة المستمرة للأشخاص والبضائع التي تشكلها. بدءاً من وجهات نظر فردية تستكشف مفاهيم الذاكرة والحنين. كما تقود الأعمال المعروضة تدريجياً إلى استكشافات أكثر عمقاً وتعقيداً للمناظر الطبيعية.

تأثير جغرافي

ومن جانب آخر تتعمق الأعمال المعروضة ضمن أروقة مركز جميل للفنون في العلاقات المخفية المعقدة بين الطبيعة والتجارة. كذلك تضيء على العلاقات بين جغرافيا مناطق مختلفة والموارد والسلع التي نتجت عنها، وتأثيرها على مجتمعهم وتنميتهم، وتتبع مواضيع بين البر والبحر لتحكي قصص الشعوب والمناطق على هوامش الطرق التجارية.

يشارك في المعرض الفنان عبد القادر الريس، الذي تربطه علاقة وثيقة بالمعماريين حسن فتحي وفريدريك كيسلر، حيث أنتج العديد من الرسومات والنماذج والرسوم المعمارية الطوباوية، وشارك في النحت والهندسة المعمارية في السعودية.

كما جسدت الأعمال الفنية في المعرض المناظر الطبيعية، وحملت في طياتها العديد من السرديات، حيث يمكن قراءة القوة والتاريخ والثقافة. وعلى سبيل المثال استخدمت الفنانة التشكيلية جنان العاني لغة بصرية مستمدة من علم الآثار والمراقبة العسكرية للتعمق في التاريخ المخفي، متسائلة عن السرديات التي تصور الصحاري كمساحات فارغة.

بالمثل، تركز لوحة إيوسو أرامبورو على علم الآثار، موضحة كيف تستخدم المناظر الطبيعية التي تبدو قاحلة لبناء مفاهيم متخيلة عن الماضي، في حين يستكشف الفنان دانييل جينادري تقاطع التصوير الفوتوغرافي والذاكرة والرسم في سياق المناظر الطبيعية. ويسجل الفنان ساركر بروتيك، الذي يتمتع بخلفية في الصحافة التصويرية، الاختفاء التدريجي لمنظر طبيعي على ضفاف نهر.

الطرق التجارية

وفي جزء آخر من المعرض يستعرض الفنانون حركة الأشخاص والسلع، وكيف تؤثر على الأرض. وتركز العديد من الأعمال الفنية على التجارة والشحن، حيث تعتبران مؤثرتين على الأماكن والمناظر الطبيعية. ويلعب الشحن دوراً نشطاً في أعمال الفنان روزبه أخباري. وتقدم سلسلة الفنان جوانغ سونغكيا، البحار السابق، وجهة نظر شخصية وفريدة عن العمال في البحر.