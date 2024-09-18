«غصة عبور» الكويتي أفضل عرض في «المسرح الخليجي»

فاز عرض ((غصة عبور)) لفرقة المسرح الكويتي بجائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان المسرح الخليجي بدورته الرابعة عشرة، التي أسدل ستارها أول من أمس، في العاصمة السعودية الرياض.

كما حصل العرض على جائزة أفضل نص مسرحي لكاتبته تغريد الداوود مناصفة مع عرض ((أشوفك)) من الإمارات، إضافة إلى جائزة أفضل في دور ثانٍ للفنان عبدالله التركماني.

ونال السعودي سلطان النوة جائزة أفضل إخراج عن عرض ((بحر))، كما حصل العرض ذاته على جوائز أفضل موسيقى وأفضل ممثل في دور أول للفنان شهاب الشهاب وأفضل ممثلة في دور ثانٍ للفنانة فجر اليامي. وحصلت العُمانية أسماء العوفي على جائزة أفضل ممثلة في دور أول عن عرض ((الروع)) لفرقة تواصل المسرحية.

وحصد العرض القطري ((الخيمة)) جائزتي أفضل إضاءة وأفضل أزياء، وفاز العرض البحريني ((عند الضفة الأخرى)) بجائزة أفضل ديكور. وكان المهرجان الذي انطلق لأول مرة في الكويت عام 1988 ويقام كل عامين في إحدى دول الخليج، قد توقف في 2014 ثم عاد من جديد هذا الشهر في السعودية، التي تستضيفه للمرة الأولى، بمشاركة ست فرق مسرحية.

وأقيمت على هامش المهرجان ورشة تدريبية على مدى أربعة أيام بعنوان (الإدارة الثقافية في الفرق المسرحية) وندوة فكرية بعنوان (البنية الأساسية للمسرح في دول مجلس التعاون الخليجي).