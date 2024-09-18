«ميسترال إيه آي» الفرنسية تطلق أول نموذج ذكاء اصطناعي لمعالجة الصور

أعلنت شركة ((ميسترال إيه آي)) الفرنسية، عن أول نموذج ذكاء اصطناعي لها متعدد الوسائط، يحمل اسم ((بيكسترال 12 بي))، وقادر على معالجة الصور المقدمة من المستخدمين.

وعلى عكس النماذج التي صدرت في السابق ((بيكسترال 12 بي))، قادر على استيعاب الصور المقدمة من المستخدمين، ورصد نصوص وتحليلها. وبحسب الشركة، يمكن للنموذج معالجة مختلف أنواع الصور (PDF،jpeg...).

ويختلف مبدأه عن الذكاء الاصطناعي القادر على إنشاء صور من نص، على غرار ((ميدجورني)).

يمكن الوصول إلى ((بيكسترال 12 بي))، من خلال موقع ((ميسترال لا بلاتفورم))، وكذلك عبر برنامج المحادثة ((لو تشات))، الذي تم إطلاقه في بداية العام.

كما أعلنت الشركة الفرنسية عن أسعار جديدة لاستخدام نماذجها المختلفة، بالإضافة إلى نسخة جديدة من طرازها ((ميسترال سمول)).

مع ((بيكسترال 12 بي))، تواصل ((ميسترال)) التنافس مع نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركات الأمريكية الكبرى، على غرار ((تشات جي بي تي 4)) (أوبن إيه آي)، و((جيميناي)) (غوغل).

وعبّرت ((ميسترال ايه آي))، التي أُنشئت في أبريل 2023، وكان مؤسسوها الفرنسيون الثلاثة، يعملون لدى ((ميتا)) بشكل دائم، عن رغبتها في توفير خيار بديل لنماذج الشركات التكنولوجية الأمريكية الجديدة.