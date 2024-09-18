المثاليون!

أكثر ما تدمره المتزمتة في الإنسان منذ طفولته وحتى يصبح ناضجاً هو شخصيته كإنسان طبيعي، نعم، فالتربية المتزمتة أو المثالية تعبير عن تطلعات الآباء والأمهات في أن يقدموا أبناءهم للمجتمع وللناس من حولهم باعتبارهم أشخاصاً مثاليين، صالحين، لا يخطئون، ولا يكتبون تحت السطر أو فوقه كما كانت معلمات اللغة العربية يطالبننا أن نكتب في كراسة الخط ونحن أطفال في الابتدائية!

لكن ماذا يمكن أن يحدث إذا كتبنا تحت أو فوق السطر؟ لن يحدث أي شيء، ستستمر الحياة كما هي، ولن يبالي بك أحد، وحدها معلمة اللغة العربية من سيجن جنونها، وتشعر بأنك أفشلت مشروعها التربوي العملاق، ولذلك ستضربك على أصابع يديك المعوجتين، كي تتعلم في المرة القادمة أن تضبط إيقاع أصابعك مع الفلسفة المثالية التي تملأ دماغها، فهي في النهاية تريدك أن تكتب بشكل مثالي لا أكثر.

لا يقتصر الأمر على كراسة الخط، فالأمر أكبر وأخطر بكثير، هناك أمهات يربين بناتهن على ألا يتصرفن كأطفال حتى لا تهتز الصورة الجميلة المثالية التي يربين بناتهن لأجل تحقيقها، وتظل هؤلاء الأمهات يزرعن الفكرة المثالية في أذهان بناتهن طيلة سنوات التربية، المهم أن لا يخرجن عن أبسط القواعد، حتى لا تفسد الطبخة أو الفكرة التي تعدها الأم كي تحقق ابنتها في النهاية المستقبل المشرق، وتنجح وتتزوج الرجل الذي يليق بها!

يحدث ذلك على وجه الخصوص للأمهات والأسر اللاتي يعتقدن أن هذا النوع من التربية هو الطريق نحو الخلاص من واقع اجتماعي أو مادي معين والتطلع لمستوى أعلى وأفضل لن تحققه إلا هذه التربية، ثم لا يهم كيف تعاني الطفلة أو الطفل، أو كيف تشعر ويشعر أمام النفس وأمام الرفاق!

كثيرون تربوا بهذه الطريقة المثالية، التي يظن البعض أنها هي التربية الفضلى لأن الأبناء يخرجون للحياة منضبطين ومثاليين، لكن من قال إنهم يكونون صالحين للحياة؟ أقوياء وقادرين على المواجهة والتعبير عن أنفسهم بجرأة؟ من قال إنهم عاشوا طفولتهم ودخلوا التجارب الحياتية المعتادة كأي طفل؟ من قال إنهم لم يحرموا من أمور بديهية لأن التربية والأمهات منعتهم من ذلك؟ التربية الصحيحة شيء والمثالية شيء آخر، ونحن لم نخلق لنكون مثاليين!