تقنية القتل

تطورت الحرب السيبرانية، لم تعد معتمدة على قراصنة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وما عاد التدخل مقتصراً على تحريض وتشويش وتزييف معلومات، وما عادت الدول ((المقرصنة)) بحاجة إلى التدخل في الانتخابات الأمريكية، فالأدوات اختلفت، والأهداف تغيرت، ووجد المجرمون والطامعون تقنيات تساعدهم على نشر الفوضى وإراقة الدماء!

هجوم ((البيجر)) سابقة، من حيث الشمولية والنتائج، رغم أن الأسلوب ليس جديداً، فقد استخدمت إسرائيل تفخيخ الهواتف من قبل، ووصلت إلى قيادات في حماس وغيرها، وأحدهم ((يحيى عياش)) مهندس تسليح التنظيم وصناعة صواريخه، وبشحنة متفجرات لا ترى بالعين المجردة في هاتفه كانت نهايته، وقبلها كانت عمليات الاغتيال من خلال الهواتف الثابتة، وخاصة في الفنادق، حيث تم اصطياد قادة فلسطينيين في مراحل سبقت الذكاء الاصطناعي بعقود!

هذا إنذار للعالم، فالقادم سيكون أسوأ من الذي نشاهده الآن، وقمة السوء يوم يكون التطور التقني في متناول أيدي الجهلة والمتخلفين، وفي المقابل يكون سلاحاً لدى دولة تتطلع إلى التوسع والتمدد، وهذه إسرائيل أمامنا تفعل بهذه التقنيات ما تشاء في تنفيذ حروبها المستعرة، وتنتقل من دولة إلى أخرى، وتعبث بما تنتجه المصانع من تقنيات، وتلغمها بما تشاء من برامج تنصت إلى بودرة متفجرة، وهذا فعل غير محسوبة عواقبه، لو ترك دون تدخل دولي حازم سيكون العالم في السنوات القليلة القادمة عرضة لألاعيب من قتلوا وجرحوا ثلاثة آلاف شخص في لبنان وسوريا قبل يومين، وسيتبعهم من يعتقدون بأن دماء من لا ينتمون إلى دينهم ومذهبهم وتنظيمهم المنحرف ولا يخضعون لسياستهم مباحة، فالذين سقطوا في تفجيرات ((البيجر)) ليسوا أتباع نصر الله ومن خلفه، فهؤلاء كانوا أحد عشر شخصاً، والبقية من الناس، من الأبرياء، من كانوا ضحية المكان والزمان في لحظة اتخاذ مجرمي الحرب الإسرائيليين قرار التفجير.

ما حدث في ((البيجر)) قد يحدث في التقنيات الأخرى، وهي ليست من الكماليات اليوم، بل هي التي تشغل كل شيء، ويمكن أن توقف كل شيء!