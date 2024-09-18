يوم إماراتي آسيوي

كان يوم أول من أمس، الثلاثاء، يوماً إماراتياً آسيويا متميزاً، ففي بطولة النخبة، حقق الوصل في ظهوره الأول، فوزاً مهماً، بهدف مقابل لا شيء على فريق باختاكور الأوزبكي، في العاصمة طشقند، وفي بطولة آسيا (2)، استطاع فريق الشارقة الفوز على فريق الاستقلال الطاجيكي، بهدف مقابل لا شيء أيضاً، هناك على أرضه وبين جماهيره.

والأمر الذي لا شك فيه، أنه استهلال رائع للوصل، بطل ثنائية الإمارات في الموسم الماضي في بطولة النخبة القوية، التي تضم صفوة الأندية الآسيوية شرقاً وغرباً، وهي تقام لأول مرة هذا الموسم بمسماها الجديد، وبنظام جديد أيضاً، وبعدد مفتوح من اللاعبين المحترفين، وكان العين الذي يمثلنا فيها أيضاً، باعتباره البطل المتوج لآسيا، قد بدأ مسيرة الدفاع عن اللقب، بتعادل لا بأس به مع السد القطري.

والأمر الذي أثلج صدورنا، يكمن في هذا الاهتمام الجماهيري بهذه البطولة القارية، بعد أن كان كل الاهتمام منصباً على الألقاب المحلية والتنافس فيها، فقد زحفت الجماهير العيناوية، وملأت استاد هزاع بن زايد عن آخره، وشدت من أزر فريقها، حتى تمكن من إدراك التعادل، بعد أن كان متأخراً بهدف، وأيضاً كان لافتاً، زحف كوكبة من جماهير الوصل خلف فريقها في طشقند، لتثبت حبها الكبير، وولاءها الذي ليس له حدود لفريقها.

وفي بطولة آسيا 2، التي يمثلنا فيها شباب الأهلي، إلى جانب الشارقة، تغلب الفريق الشرقاوي على الظروف الصعبة، التي تمثلت في ملعب المباراة الصناعي، إلى جانب قوة الفريق المنافس، وظهر الفريق الإماراتي متماسكاً وقوياً، ليواصل عروضه القوية هذا الموسم، محلياً وخارجياً.

آخر الكلام:

الوصل يشارك الاستقلال الإيراني والهلال والأهلي السعوديين صدارة النخبة، والشارقة يبدأ المشوار (2) بصدارة مجموعته، هذا إلى جانب خبرة البطل العيناوي، كل هذا بمثابة استهلال مبشر لخوض غمار البطولات القارية بالقوة التي نتمناها ونسعى إليها.