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ثقافة الابتكار

9/18/2024 7:31:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يبحث الإنسان بطبيعته عن الأفكار الجديدة ويسعى إلى ابتكار أشياء تساعده على سد احتياجاته، لذلك أصبح التطور والتقدم في أي مجتمع مرتبطاً بشكل وثيق بحركة مرنة ونامية ومتفاعلة من الابتكار، وعندما يربط الابتكار بالتطور والتقدم الحضاري، فهذا شيء طبيعي، لأن من أهم خصائص الفعل الابتكاري التطوير على ما هو موجود فعلاً، بمعنى أن العملية الابتكارية نفسها تستمر ودائمة لأن عملها لا يتوقف فهي في تطور وتضخ الدماء الجديدة في كل مفصل من مفاصل المجتمع، والإنسان منذ القدم مارس الابتكار، حتى قبل فهمه أو معرفة المعنى والمدلول لهذه الكلمة.

فعملية التطوير والاستمرار في إضافة الجديد للقوالب والمهام والأعمال جزء من التفكير البشري الذي لم يتوقف عند نقطة واحدة أو عند حد ما؛ فكلما وضعت البشرية اليد على مخترع جديد أو سلطت الضوء على كشف حديث، جاءت الأجيال التالية بشغف وحماس وأدخلت تطويرات وتحديثات جديدة على هذه المخترعات والكشوف.

ويمكن ملاحظة الكثير من القصص والأحداث ورصدها بمراجعة التاريخ وسير الأمم والحضارات، حيث ستجد أن خاصية الابتكار كانت متواجدة بشكل واضح، والاستفادة من كل مخترع أو كشف ماثلة ومستمرة، بل إن التوقف عند مرحلة ما أو الاقتناع باختراع أو باكتشاف ما، لم يكن وارداً أو ممكناً، وكأن التحديث المستمر جزء طبيعي ضمن سياق النمو البشري.

بل إن عدم إدخال التطوير والتحديث هو الشاذ والغريب وغير الطبيعي.

الابتكار كان ولا يزال أساس الحياة البشرية وجزءاً من طبيعة الإنسان نفسه، لذا مشاعره وفهمه للعمل تنصب دائماً على تطويره وتنميته ليكتسب الأهمية البالغة والحيوية.

من هذا المنطلق ومن البديهي والطبيعي أن يكون لدى كل مجتمع ينشد التميز والرقي الحضاري منهجية وخطط ليكون الابتكار جزءاً من منظومته المعرفية والعلمية، وهذا يتطلب برامج ومبادرات ومناهج تعليمية أساسها تنمية الحس الابتكاري والتشجيع على النظر للقوالب والمخترعات بعيون مبتكرة وعقول متحفزة للمستقبل.

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