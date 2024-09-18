التعلم والطرق الأفضل للاستفادة1-2

تحت عنوان ((كيفية التعلم)) يمكن لأحدنا الحديث عن تجربته الشخصية مع طرق التعلم التي اتبعها في حياته، لفهم موضوعات محددة ومهمة، وكان خلال ذلك يستبدل بعض تلك الطرق المتبعة كلما شعر بأن الضرورة تستوجب ذلك. أحد أشهر الكتاب في مجال التعلم والقيادة، ((فريدريك ارناندر)) قال: ((إن المدهش في البشر هو قدرتهم على التفكير في كيفية التفكير)).

وجملة ((التفكير في كيفية التفكير)) لكي يفهم المرء المقصود بها عليه أن يتذكر موضوع التعلم وطرقه ولا يخرج من نطاقه، ثم يسأل نفسه: أي الطرق يتبعها في التعلم؟ هل يتعلم عن طريق الفعل أم النقاش أم القراءة والتفكير أم التأمل أم السفر أم الاستماع أم المشاهدة أم بطريقة أخرى؟ فريدريك يجيب عن نفسه، قائلاً إنه شخصياً تعلم عن طريق الممارسة، وتحليل النتائج، والتخيل. ورغم ذلك يعترف بأنه ارتكب الكثير من الأخطاء في حياته، ويتمنى أن يكون قد تعلم منها،

ويضرب مثلاً للتطبيق العملي، بكيف فكر ثم كتب ما التزم به، فماذا كتب؟

في العودة إلى فريدرك نجده قد كتب في ورقة أمامه الجملة التالية: ((السيطرة على الرسائل الإلكترونية الغاضبة))، محاولاً بذلك تسليط الضوء على ما سماه ((مصيدة الغضب والإحباط واستهلاك الطاقة))، وكم منا قد عانى من هذه الرسائل الغاضبة؟ التي إن بادلتها بردود غاضبة نزلت إلى مستوى المرسل، وناصفته الخسران المبين، فبددت الطاقة والوقت وحماسة العمل.

أما الطريقة التي استخدمها فهي من البساطة، بحيث تجعل الإنسان يشك بجدواها، لكنه كتب عن نتيجتها الإيجابية كثيراً. يقول: كنت في أي وقت تصلني فيه رسالة إلكترونية محملة بالمشاكل والحوار غير البناء أتذكر جملتي: ((السيطرة على الرسائل الغاضبة))، فوجدتني بعدها أتصرف بشكل أكثر ذكاء وحكمة، وأستطيع الآن تقدير أن التصرف البسيط كهذا، وفر علي مئات الساعات، وأطناناً من الطاقة الضائقة.

أليس في التجربة الشخصية أمثال مشابهة؟ بلى، في المقال المقبل.