تمكين جديد

مرة أخرى تعلن دولة الإمارات انحيازها للمرأة وفتح بوابة جديدة أمامها لتكون حاضرة بقوة وجدارة مستحقة في مجالس إدارات الشركات المساهمة الخاصة في قرار استثنائي يسير نحو دعم رؤية الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين، حضور لا شك في أنه يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.

قرار أصدرته وزارة الاقتصاد يلزم بتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في هذه المجالس بعد انتهاء دورة المجالس الحالية ويكون جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز التنوع في بيئة الأعمال، ويصبح بمثابة ثقة إضافية توليها القيادة للمرأة ضمن سياسة تمكينها، ومنحها كل الفرص لتثبت جدارتها وكفاءتها أينما أتيحت لها الفرصة لأن تكون، وقد أكدت في كل مرة أنها جديرة بالثقة وأهل لها، وأنها شريك فاعل في مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة.

بصدور القرار الوزاري الجديد ستكون المرأة حاضرة في مجالس الشركات المساهمة الخاصة، كما هي حاضرة منذ سنوات في مجالس إدارات الشركات العامة ومؤسسات عامة في مختلف المجالات والتخصصات والأنشطة الرياضية والمجتمعية والثقافية، جميعها تحكي قصص النجاح والتميز، عززت مكانتها، وأوجدت لها فرصاً جديدة لتحقق المزيد من الإنجازات والمساهمات.

وفي قطاع المال والأعمال والاستثمار وإسهاماتها في بناء الاقتصادي الوطني، فهذا ليس محل شك، بل مشاركتها في هذا القطاع وما حققته لا تخطئه العين، ولعل مجالس سيدات الأعمال التي برعت فيها تعد مكسباً من العشرات التي تحققت لها بفضل دعم القيادة لها ثم عطائها وحرصها على أن تكون شريكة كل نجاح، ومساهمة في كل ما يحقق الرفعة للوطن والرخاء والرفاهية والمستقبل الأكثر إشراقاً للإنسان.

إن المرأة في الإمارات لا تقف خلف الرجل، بل جنباً إلى جنب كما أرادت لها القيادة منذ البدايات، كان لها حق المساواة مع الرجل وهي على مقاعد الدرس الأولى، عاشت وتربت وتعلمت على أن تكون مثله لها ما له وعليها ما عليه من حقوق وواجبات وفرص المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، حاضرة بقوة وثبات في كل المجالات وتسير في كل الدروب وإن كانت شاقة ووعرة.

اسم المرأة الإماراتية يتردد في كل المحافل، وصوتها يسمع في الأرجاء، تمكنت من الولوج إلى كل القطاعات تمثل وطنها ونفسها، وتعلن لنساء العالم ها هي أنا، هنا الإمارات حيث انطلاقة المرأة في سمائها لها نكهة أخرى وتحليقها في فضائها له معنى آخر، شكراً قيادتنا.