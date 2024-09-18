رجال في الذاكرة

لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ذاكرة متوهجة بكل التفاصيل الجميلة التي رافقت مسيرة حياته في بناء هذا الوطن الجميل، فمنذ أكثر من خمسين عاماً وهو يتقدم الصفوف، ويقدم النموذج الأروع في العمل والإنجاز، مؤكداً وبوعي عميق أن معركة بناء الوطن والإنسان هي المعركة الكبرى التي يجب أن تخوضها المجتمعات العربية التي أفلت شمس حضارتها منذ زمن ليس بالقصير، وبات لزاماً عليها أن تستعيد مكانتها الحضارية اللائقة بها بين الأمم والشعوب.

وعلى الرغم من حفاوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بكل إنجازات الوطن، وتعبيره عن ذلك في شعره ونثره وكتاباته، إلا أن هناك لحظة عميقة الحضور في قلبه ووجدانه بكل تفاصيلها الزمنية والمكانية هي لحظة إعلان اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، تلك اللحظة التي خصّها بحديث طويل يتدفق وفاء وفخراً وحذراً وإشفاقاً من ضياع فكرة الاتحاد التي كان يرى فيها طوق النجاة لهذه البلاد التي تستحق أن يكون لها كيان قوي متماسك يجسد أحلام القادة الكبار الذين بجهودهم ونقاء قلوبهم طلعت شمس الاتحاد وسطعت في سماء المجد، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بلغة تتدفق شاعرية وعذوبة حين كتب عن عمق تغلغل هذه الفكرة في قلبه، وخلودها في ذاكرته تحت عنوان ((الخيمة الشمالية)) التي هي ((القصة العشرون)) بين القصص الخمسين التي تحكي مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في هذه الحياة، والتي أرخ من خلالها لكل الوقائع الكبرى في مسيرة هذا الوطن، فرجعت به الذاكرة إلى تلك اللحظات الخالدة، فكتب يقول: ((لحظات البداية هي دائماً لحظات لا تنسى، تبقى تفاصيلها في ذاكرتك، وتبقى أحاسيسها عالقة بروحك، وتبقى لذتها ونشوتها وحماستها جزءاً من تكوينك إلى الأبد)).

ولأن الذاكرة لا تحتفي بالأحداث مجردة عن الإنسان، فإن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يحتفي بالرجال الذين صنعوا تلك اللحظة التاريخية الفاصلة، وتخليداً لتاريخ هذا الوطن يكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بين الحين والآخر عن القادة الفرسان الذين كان لهم الدور الفاعل في قيام الاتحاد والحفاظ على كيانه قوياً متماسكاً، وها هو يكتب على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي عن واحدٍ من رجال تلك المرحلة التاريخية الزاهرة؛ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تعبيراً عن عمق الاحترام الشخصي، وتقديراً لدوره الكبير في مسيرة الاتحاد المظفرة.

((الأخ والصديق حمد بن محمّد الشرقي: نبارك لكم خمسين عاماً في خدمة الوطن، كنت فيها رفيقاً لزايد وخليفة ومحمّد بن زايد داعماً ومرسّخاً ومخلصاً لوحدة واتحاد هذا الوطن))، بهذه الكلمات النابعة من معدن الإخاء الصادق يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هذه التغريدة الأخوية التي كتبها مباركاً لأخيه وصديقه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، حاكم إمارة الفجيرة، مستذكراً مواقفه الأصيلة في دعم فكرة الاتحاد وترسيخ الوحدة الوطنية من خلال العمل مع قادة الوطن الكبار منذ لحظة التأسيس مع المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيب الله ثراه، ثم مع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ووصولاً إلى هذه المرحلة الزاهرة في تاريخ الوطن في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث امتدت الرحلة عبر خمسين عاماً كانت منذورة لخدمة هذا الوطن الذي يستحق كل تضحية ومحبة وإكرام.

((خمسون عاماً كنت فيها لشعبك نِعْمَ الحاكم ونِعْمَ الأب والأخ الحريص على شؤونهم، خمسون عاماً تحولت فيها إمارة الفجيرة لإحدى أجمل وجهات الوطن))، ولأن قيمة القائد لا تقاس بمجرد جلوسه على كرسي الحكم، يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن أخاه وصديقه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، حاكم الفجيرة، كان نعمة على بلاده وشعبه، فهو لهم الظل الظليل والركن الوثيق، وهو لهم كالوالد الشفيق والأخ العضيد، والحاكم الحريص على كل ما يسعدهم ويرتقي بهم وبوطنهم، فكان ثمرة ذلك كله أن تقدمت هذه الإمارة السعيدة وأصبحت واحةً غناء في قلب هذا الوطن السعيد بأبنائه وحكامه، ووجهة جميلة من وجهات هذا الوطن الغالي الجميل.

((وأصبحت فيها يا أبا محمّد أحد رموز وأعلام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، نسأل الله لك التوفيق والسداد، ولأبنائك الهمة والعزيمة في دعم المسيرة، وخدمة الاتحاد وأبناء الاتحاد)). ثم كانت هذه الخاتمة الأخوية الرائعة التي تحكي عمق المحبة والصفاء الذي يجمع بين قلوب قادة هذه الدولة، حيث يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على عمق الحضور الذي حققه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي خلال هذه المسيرة الموفقة من عمر الوطن ليظل هذا الإرث من الوفاء للوطن إرثاً مصوناً عزيزاً يحتفظ به الأبناء الفرسان، ويستكملون به مسيرة الآباء المؤسسين الذين ضربوا أروع الأمثلة في نكران الذات والتفاف السواعد حول لواء الوطن كي يظل عالياً خفاقاً في سماء الإنسانية الشامخة.