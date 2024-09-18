انفجار «بيجر» أم انفجار حرب؟

عملية تفجير أجهزة ((بيجر)) حزب الله، هي عمل استخباري إسرائيلي دقيق، يعكس 3 أمور في آن واحد:

1 - الأول قدرة ((الموساد)) الإسرائيلي على اختراق اتصالات أعدائه، خاصة بعدما منع حسن نصر الله القيادات في الحزب من استخدام هواتفهم النقالة، فجاء الاختراق الإسرائيلي عبر ((البيجر)).

2 - ضعف مناعة الإجراءات الأمنية التحوطية التي يجب أن تتوفر لتنظيم أمني عسكري مثل ((حزب الله))، يعلم أنه في حالة حرب مستعرة، مع عدو لديه جهاز استخباري قوي وشرس.

3 - مهما اختلف قادة إسرائيل على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، فإنهم يتفقون جميعاً، وينحّون خلافاتهم جانباً في مسائل الأمن القومي، وعمليات تصفية ((أعداء الدولة العبرية)).

ولا يفوتنا أن نشير إلى أنه في ظل احتدام الخلاف بين نتنياهو وغالانت، والائتلاف الحاكم والمعارضة، فإنهم جميعاً كانوا على تواصل واجتماعات طوال الأسبوع الماضي، للتخطيط والتنفيذ، وإعطاء الضوء الأخضر لهذه العملية.

هنا أيضاً لا بد من معرفة كيف تم الاختراق، الذي أدى إلى التفجير الذي أودى بحياة 12 شخصاً، وأدى لإصابة أكثر من 3 آلاف من عناصر الحزب، وبعض المدنيين الذين وُجدوا بالصدفة على مقربة من حالات التفجير.

وعلى عهدة مؤسس شركة ((غولد أبولو)) التايوانية، التي صدرت 3 آلاف جهاز إلى شركة توزيع إيرانية ((أن أجهزة ((البيجر)) التي انفجرت يوم الثلاثاء، تم تصنيعها في أوروبا، لشركة لديها الحق في استخدام العلامة التجارية للشركة التايوانية)). وبعد ذلك تم الكشف أن الشركة الأوروبية المصنعة هي شركة مجرية مقرها بودابست استطاع ((الموساد)) النفاذ إليها.

وحتى الآن، لا يزال التفسير الأرجح أن إسرائيل فخخت 3 آلاف جهاز من البيجر طراز ((أي بي 924))، من خلال زرع مادة متفجرة صغيرة الحجم، قوية الانفجار، داخل هذه الأجهزة، ويمكن تفجيرها إما بشفرة معينة، أو بضغط سيبراني قوي، يؤدي إلى انفجار بطاريات ((الليثيوم)) التي تشغل الجهاز.

بهذا العمل، تكون إسرائيل قد قامت به لإرسال أربع رسائل - على الأقل – لـ ((حزب الله)):

الرسالة الأولى: لدينا القدرة على الوصول إليكم بأي شكل.

الرسالة الثانية: أنتم مخترقون من جانبنا.

الرسالة الثالثة: نملك إحداث شلل في نظام الاتصالات المؤدي للقيادة والسيطرة العملياتي.

الرسالة الرابعة: الأفضل لكم أن توافقوا على عرض المبعوث الأمريكي هوكشتاين، بعمل منطقة عازلة على الحدود، وتعديل القرار 1701 على الأرض.