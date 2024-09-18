«فوربس»: دبي وجهة مثالية لسياحة اليخوت الشتوية

تُعتبر دبي ملاذاً سياحياً مثالياً خلال فصل الشتاء، حيث تتميز بأجوائها المعتدلة التي تدعو إلى الاسترخاء على الشاطئ والانغماس في الأنشطة الخارجية، وخلال الفترة من أكتوبر إلى أبريل، توفر درجات الحرارة اللطيفة والمياه الهادئة في المنطقة تجربة يخت لا تُضاهى، بحسب موقع ((فوربس)).

وقال تقرير مجلة ((فوربس)) أمس، تزايدت شعبية دبي كوجهة سياحية شتوية مفضلة لعشاق اليخوت الذين كانوا يفضلون عادة منطقة البحر الكاريبي أو أمريكا الجنوبية، ويمكنهم الآن استكشاف المنطقة الخليجية بأمان انطلاقاً من إحدى أكثر المدن العالمية بريقاً.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: ((جعل موقع دبي الاستراتيجي، والبنية التحتية العالمية، والمرافق المتطورة، والمارينا الفاخرة، وعروض السياحة الحائزة على جوائز، والتاريخ البحري الغني، والساحل الخلاب، إلى جانب موسمها الشعبي للشمس الشتوية، المدينة وجهة جذابة لأصحاب اليخوت)). وأكد كاظم على أنَّ الاتصال الجوي الدولي القوي عبر الطيران التجاري والخاص يجعل من دبي وجهة مثالية لأصحاب اليخوت الذين يرغبون في الوصول إلى يخوتهم أو مغادرتها بشكل منفصل.

جدول فعاليات مزدحم

وأشار التقرير إلى أن الجدول المزدحم بالفعاليات في دبي يُعد عامل جذب رئيسياً آخر للزوار، حيث تستضيف الإمارة مجموعة واسعة من الفعاليات التجارية والترفيهية والمؤتمرات والمعارض على مدار العام، ولكن فصل الشتاء هو الوقت الذي تكتسب فيه الإمارة حيوية مع مجموعة متنوعة من الأنشطة المليئة بالإثارة، من بطولات الجولف والرجبي إلى بطولات التنس وسباقات الخيول.x ونوه التقرير إلى سلسلة من الفعاليات القادمة، وأنه سيُقام سباق ((إمارات دبي سييل غراند بري))، وهو جزء من سلسلة منافسات ((سييل جي بي))، في 23 و24 نوفمبر، حيث ستعرض أسطولاً من القوارب الشراعية عالية الأداء من طراز ((F50)) تتنافس على المياه الشهيرة في ميناء راشد.

وفي الوقت نفسه، سيعقد مؤتمر القمة العالمي لليخوت الفاخرة في الخليج في ديسمبر المقبل، ومعرض دبي الدولي للقوارب المقرر في فبراير 2025، وسيسلطان الضوء على صناعة اليخوت المزدهرة في دبي. وتعرض هذه الفعاليات أحدث ما توصلت إليه صناعة تصميم وتكنولوجيا اليخوت، حيث تجذب عشاق اليخوت والمصنعين والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وتساهم فعاليات أخرى كبيرة، مثل أسبوع دبي للساعات وأسبوع دبي للموضة وفن دبي، في تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية تتمتع بروح إبداعية وثقافية نابضة بالحياة.

ولن يخيب أمل أولئك الذين يتطلعون إلى الاحتفال بالعام الجديد على نطاق واسع، حيث تعد احتفالات رأس السنة الجديدة في دبي حقاً ملحمية.

رفاهية الواجهة البحرية

وأشار التقرير إلى أن هناك الكثير من الخدمات التي تقدم لأصحاب اليخوت، حيث تتميز مارينا دبي الفاخرة بخيارات الطعام المطلة على الواجهة البحرية الرائعة ومرافق الرفاهية للجمهور الراقي.

وتكمل هذه العروض جاذبية دبي المتعددة الأوجه بين عشاق اليخوت الذين يسعون إلى تجربة بحرية شاملة.

ويقول كاظم: نرى إمكانات كبيرة لمفهوم ((الرسو وتناول الطعام))، والذي يسمح لأصحاب اليخوت برسو سفنهم، والتمتع ببعض من خيارات الطعام المطلة على الواجهة البحرية في دبي.

ويضيف: ومن الاتجاهات الناشئة الأخرى دمج وسائل الراحة الفاخرة للرفاهية في مارينا دبي، حيث تضم العديد منها مراكز الصحة واللياقة البدنية، في حين يستفيد أصحاب اليخوت أيضاً من فرصة تجربة الأحداث الرياضية والترفيهية والتجارية العالمية في المدينة.

وهناك مجموعة متنوعة من خيارات الرسو وتناول الطعام المنتشرة على طول الساحل المذهل في دبي، حيث يمكن لأصحاب اليخوت وضيوفهم الاختيار من بينها، بما في ذلك الأماكن التي تتميز بإطلالات خلابة على أفق المدينة والخليج العربي.

وعلى سبيل المثال، يقدم مارينا بولغاري في منتجع بولغاري دبي خدمات الرسو وتناول الطعام الحصرية، بما في ذلك خدمات الرسو المجانية لمدة 4 ساعات للضيوف.

ويمكن لأصحاب اليخوت الاختيار من بين مطعم ((هوسيكي)) الحائز نجمة ميشلان واحدة، أو مطعم ((إيل ريستورانتي - نيكو روميتو)) الحائز نجمتي ميشلان لتناول المأكولات الإيطالية الرائعة. وفي ((ذا كلوب))، الواقع في شاطئ نخلة ويست، يمكن لليخوت الرسو على الشاطئ، ويمكن للزوار النزول مباشرة هناك للاستمتاع بتجربة تناول الطعام المطلة على الواجهة البحرية في أحد مطاعمه وناديه الشاطئي.

أما أولئك الذين يتطلعون إلى قضاء وقت مريح، فيمكنهم الاسترخاء في سبا ((جيرلان)) الفاخر، الواقع داخل فندق ((ذا ون آند أونلي ذا بالم))، والذي يضم مارينا خاصة للزوار.

وتوفر الفنادق والمنتجعات الفاخرة في دبي للسياح على متن اليخوت إقامة من الدرجة الأولى؛ حيث تتميز هذه المنشآت بمواقع استراتيجية بالقرب من المراسي، ما يوفر إطلالات ساحرة على المحيط وسهولة الوصول إلى الواجهة البحرية.

كما تقدم العديد من هذه المنشآت خدمات متخصصة لليخوت مثل خدمات الكونسيرج التي تشمل المساعدة في الحجوزات، وتوفير الإمدادات، وترتيب الأنشطة البحرية والبرية لتعزيز خطط إقامة الضيوف الممتدة.

ولمن يبحث عن استكشاف التراث والثقافة، يمكن زيارة متحف الشندغة الواقع على طول خور دبي، حيث يمكن الاشتراك في جولات منظمة للحصول على نظرة معمقة حول تاريخ دبي وتقاليدها.

كما يوفر مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري للزوار فرصة للتعرف على ثقافة وعادات دبي وشعب الإمارات، في حين يعد ((متحف المستقبل)) أحد المعالم الشهيرة في المدينة والذي يستكشف علوم وتكنولوجيا وابتكارات المستقبل. تعتبر جميرا 1، الوجهة التي تم تجديدها، مكاناً مثالياً للباحثين عن الأيام المشمسة على الشاطئ ولقضاء يوم كامل من الاسترخاء والراحة مع 3 نوادٍ شاطئية و10 مطاعم على الواجهة البحرية.

كما يمكن للزوّار أيضاً التوجه إلى تجربة تسوق فاخرة في ((دبي مول))، حيث يفتح جناح التسوق الشخصي الفاخر النخبوي أبوابه ليقدم تجربة مصممة خصيصاً للضيوف المميزين.

تجربة وصول سلسة

وباعتبارها وجهة رئيسية لليخوت، تقدم دبي فرصاً لا حصر لها للزوار الراغبين في استكشاف الساحل الخلاب لدولة الإمارات والأماكن المجاورة في المنطقة.

ويمكن للسفن الأجنبية الراسية توقع تجربة وصول سلسة، حيث تستفيد من مرافق دبي الحديثة والمتطورة؛ حيث يُسمح للسفن الأجنبية بالبقاء في مياه دبي لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وتزيد سمعة دبي في الأمان من جاذبيتها لأصحاب اليخوت والشركات، بالإضافة إلى مبادرات مثل التأشيرة الذهبية للمستثمرين التي تتماشى مع هدف جعل دبي أفضل مدينة للزيارة والعيش والعمل.

ومع خطط مستقبلية لتوسيع البنية التحتية لليخوت وزيادة عروضها، تستعد دبي لتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لليخوت في فصل الشتاء وبوابة إلى منطقة الخليج.

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