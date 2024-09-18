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إطلاق «سكاي هيلز 2» يضم 509 وحدات في قرية جميرا الدائرية

9/18/2024 7:31:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت ((إتش آر إي للتطوير العقاري))، مشروعها ((سكاي هيلز 2)) في قرية جميرا الدائرية، ويضم 509 وحدات سكنية فاخرة و17 متجراً، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع الطموح بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك في إطار خطط استثمارية ضخمة بقيمة 10 مليارات درهم على مدار السنوات الثلاث القادمة.

وقال محمد أديب حجازي، رئيس مجلس إدارة إتش آر إي للتطوير العقاري، إن إطلاق مشروع ((سكاي هيلز 2)) يمثل علامة فارقة في مسيرة الشركة، لا سيما في ظل التطور المتسارع لقرية جميرا الدائرية كوجهة سكنية في دبي، وإننا على أتم الاستعداد لاغتنام الفرص الواعدة التي ستمكننا من توسيع محفظتنا الاستثمارية بإضافة مشاريع عقارية استثنائية، يتصدرها مشروع ((سكاي هيلز 3)) الذي سيتم الإعلان عنه قريباً.

وأكد سامي ديابي، المدير التنفيذي لشركة ((إتش آر إي للتطوير العقاري))، التزام الشركة الراسخ بتقديم تصاميم معمارية مبتكرة، وشدد على أن الشركة تتبنى أعلى درجات الدقة والإتقان في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ.

وتضم محفظة ((إتش آر إي للتطوير العقاري)) عدداً من المشاريع البارزة مثل ((ليف ريزيدنسز))، فندق كمبينسكي، لولو مول، ((برج البوابة))، و((مشروع الزاهية)).

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