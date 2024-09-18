شركات الطاقة الخطوة التالية لمستثمري الذكاء الاصطناعي

مع استمرار الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي في النمو، بدأت فئة جديدة من الشركات في الظهور للعب دور في هذا القطاع: وهي شركات الطاقة.

وأخبرني جيمس ويست، كبير محللي تقنيات الطاقة المستدامة لدى ((إيفركور آي إس آي))، أن ((المستثمرين يبحثون عن الفرصة التالية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي))، وتابع: ((يسألنا المستثمرون الذين يتصلون بنا عن الطاقة)).

وقال: ((هذه هي السوق الصاعدة الكبيرة القادمة، خاصة مع نفاد سعة الفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الرقائق)). وشهدت شركة ((إنفيديا))، محبوبة سوق الأسهم في ظاهرة الذكاء الاصطناعي، انخفاض أسهمها بعد تقرير أرباحها الأخير أواخر أغسطس، وقال ويست: ((من الصعب على ((إنفيديا)) زيادة أرباحها أكثر من ذلك بعد وصولها إلى أقصى قدرة إنتاجية لها)).

وإذا حدث هذا التحول يتوقع ويست أن الشركات التي تستعد للقيام بعمل جيد تشمل ((جي إي فيرنوفا))، وحدة الطاقة والطاقة المتجددة لدى ((جنرال إلكتريك))، التي تم فصلها لتصبح شركة مستقلة، أو((فلوانس))، مزودة البطاريات الذي يتنافس مع ((تسلا)).

وقال ويست: ((إنه مع تسارع الطلب على الطاقة في مراكز البيانات يجري العمل بوتيرة سريعة في مجال تطوير الطاقة المتجددة، وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يتجاوز إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بجميع أنحاء العالم في عام 2025 الطاقة المولدة من الفحم للمرة الأولى))، لكن هذا قد لا يكون كافياً.

ويرى خبراء أن هناك توجهين لتلبية طلب الذكاء الاصطناعي المتزايد بسرعة على الطاقة. الأول هو ((إعادة الكربنة))، أي إعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري والحفاظ عليها، لكن هذا المسار يمثل خطراً كبيراً، وهو أن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات سيزيدان الطلب الانبعاثات الكربونية.

وأعلنت ((مايكروسوفت)) في تقرير الاستدامة السنوي لهذا العام قفزة بنسبة 30% في انبعاثاتها الكربونية بين عامي 2020 و2023، وأرجعت الأمر إلى حد كبير إلى مراكز البيانات المستخدمة في تطوير أنظمتها للذكاء الاصطناعي.

وقال لي توماس ماكاندرو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنشانتد روك، وهي شركة مزودة لشبكات الكهرباء الصغيرة ومقرها تكساس، إن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تتطلب ((كهرباء موثوقة بنسبة 99.99 في المائة)). وأضاف أن هذا الطلب يجهد شبكات الكهرباء بشكل أكبر، ويتطلب زيادة الاعتماد على الفحم المستخدم حالياً، وكذلك محطات الغاز الطبيعي الجديدة.

وقال ماكاندرو، إن الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يتسبب في ارتفاع تكاليف الكهرباء على المساكن، ويزيد انبعاثات الكربون، وسرعة الحصول على الطاقة أمر بالغ الأهمية في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي)).

بديل ((إعادة الكربنة))

وأضاف ماكاندرو، لكن هناك مسار آخر. ((إذا تمكنت شركات التكنولوجيا من تعويض فجوات الطاقة بشبكات غاز طبيعي صغيرة واستخدام البطاريات فيمكن لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء وإعادة فائض الطاقة إلى الشبكة، ومع دعم توسع مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ستقل التكاليف وكذلك الانبعاثات الكربونية)).

ورغم عدم خلوه تماماً من الكربون، إلا أن كيه آر سريدار، مؤسس ((بلوم إنرجي)) ورئيسها التنفيذي، سلط الضوء على إمكانية استخدام الغاز الطبيعي بصورة أكثر كفاءة لتقليل الانبعاثات، وتغذية مراكز البيانات.

وتقدم ((بلوم)) مصادر طاقة لمراكز البيانات، وكانت واحدة من ألمع الشركات في محفظة ((كلاينر بيركنز))، شركة رأس المال المغامر التي دعمت عمالقة في مجال التكنولوجيا مثل ((أمازون)) و((جوجل)). وبحسب سريدار يمكن لشركة ((بلوم))، ومقرها سان خوسيه، استغلال الحرارة الناتجة عن طاقة الغاز الطبيعي وإعادة تدويرها، بحيث تستخدمها في أنظمة التبريد داخل مراكز البيانات.

وإذا كانت ((إنفيديا)) وشركات رائدة أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي تبدو أنها مبالغ في تقييمها بالنسبة لبعض المستثمرين فهناك خيارات أخرى للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.، وقد لا تكون شركات البنية التحتية للكهرباء لافتة مثل أشباه الموصلات الخاصة بـ((إنفيديا))، لكنها قد تصبح مجالاً استثمارياً في الذكاء الاصطناعي في عام 2025.

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