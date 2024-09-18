دبي تغتنم الفرص في قطاعات الخدمات للتنويع الاقتصادي

كشفت منظمة التجارة العالمية أن أكثر من 90% من تجارة الإمارات تتم بموجب قواعد المنظمة مقارنة بـ 75% عالمياً، مؤكدة أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة خلال السنوات الماضية تدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي، وتعزز من تدفق التجارة البينية، وتزيد من فرص الاستثمار.

وقال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين ومدير قسم البحوث الاقتصادية والإحصاءات في منظمة التجارة العالمية، في حوار خاص مع ((البيان))، إن موقع الإمارات الاستراتيجي عند مفترق الطرق بين آسيا وأوروبا وأفريقيا جعل منها قوة تجارة ولوجستية، مشيراً إلى نجاح دبي في اغتنام الفرص في قطاعات الخدمات، ولا سيما بما يتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي.

التوقعات الإيجابية

وذكر كبير الاقتصاديين أن بيانات النصف الأول من العام الجاري تتماشى مع التوقعات الإيجابية للمنظمة بنمو التجارة العالمية 2.6% خلال العام الجاري، ولكنه يحذر في المقابل مخاطر التوترات الجيوسياسية وأداء الاقتصاديات الكبرى، ولا سيما بأن التجارة العالمية شهدت انخفاضاً خلال العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم بشكل رئيسي.

وتالياً نص الحوار:

كيف تقيمون اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات؟

إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات تدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي، مما يساعد على تقليل الاعتماد على النفط من خلال تعزيز التجارة في الخدمات والقطاعات غير النفطية.

وقد وسعت هذه الاتفاقيات من فرص الوصول إلى السوق، وعززت تدفقات التجارة، وزادت من فرص الاستثمار، كما هو الحال في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، والتي عززت بشكل كبير التجارة الثنائية بزيادة 26% في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

في حين أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مفيدة، فمن المهم أيضاً دفع قضايا التجارة بشكل متعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، والجدير بالذكر أن أكثر من 90% من تجارة الإمارات تتم مباشرة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، مقارنة بـ 75% عالمياً، مما يسلط الضوء على الأهمية المستمرة لنظام التجارة المتعدد الأطراف بالنسبة للإمارات.

دبي بوابة إقليمية

كيف تنظر المنظمة إلى دور دبي كبوابة إقليمية ودولية لتدفق السلع والخدمات؟

لطالما كان النمو الاقتصادي في الإمارات مدعوماً بصادرات البترول، والتي ساهمت في ارتفاع نصيب الفرد في الدخل في البلاد (المرتبة الخامسة في العالم عند قياسها بتعادل القوة الشرائية)، ومع ذلك، فإن الحاجة إلى التنويع دفعت دبي إلى اغتنام الفرص في قطاعات الخدمات بما في ذلك النقل.

وساهم موقع الإمارات عند مفترق طرق أوروبا وآسيا وأفريقيا في جعل البلاد قوة تجارية ولوجستية، وارتقت الإمارات لتصبح ثامن أكبر مصدر لخدمات النقل في العالم، أو رابع أكبر مصدر عندما يتم احتساب الاتحاد الأوروبي كاقتصاد واحد. وبلغت صادرات الإمارات العربية المتحدة من خدمات النقل 43.4 مليار دولار في عام 2023.

وبصرف النظر عن الشحن الجوي والبحري، برزت الخدمات المقدمة رقمياً كقطاع يمكن أن يساعد الإمارات على تحقيق تنويع اقتصادي أكبر، وقد نمت صادرات الخدمات المقدمة رقمياً بمعدل سنوي متوسط بلغ 8% منذ عام 2014 لتصل إلى 48 مليار دولار في عام 2022، مما يجعل الإمارات في المرتبة العشرين من حيث تصدير الخدمات المقدمة رقمياً في العالم.

كان لدى المنظمة توقعات متفائلة بشأن نمو التجارة العالمية في عام 2024، ولكن بعد الصدمة الكبيرة في أسواق الأسهم والسلع الأساسية مطلع أغسطس الماضي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المستمرة، هل لا تزال الآفاق المستقبلية إيجابية؟

في توقعاتنا لشهر أبريل 2024، توقعنا أن ينمو حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 2.6% هذا العام و3.3% العام المقبل، وفي حين سيتم تقديم تحديث شامل لهذه التوقعات في أكتوبر، فإن البيانات من النصف الأول من عام 2024 تتوافق بشكل عام مع هذه التوقعات، ومع ذلك، تظل التوترات الجيوسياسية تشكل خطراً على التوقعات، وكذلك الظروف الاقتصادية الكلية في الاقتصادات الكبرى.

التعريفات الجمركية على الصين

هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إذا فاز في الانتخابات المقبلة، بفرض المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، ما هي الآثار المترتبة على هذه الخطوة على التجارة العالمية؟

إن الالتزامات الجمركية التي تم التعهد بها في منظمة التجارة العالمية ليست ثابتة، على سبيل المثال، يمكن للأعضاء فرض رسوم مكافحة الإغراق، أو التدابير التعويضية، أو التدابير الوقائية لحماية مصالحهم التجارية في ظل ظروف معينة.

ومع ذلك، يجب أن تتوافق هذه الإجراءات مع القواعد المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وأي انحراف عن هذه القواعد من شأنه أن يقوض نظام التجارة القائم على القواعد، والذي يعود بالنفع على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية.

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