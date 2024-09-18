هل هذا أوان انتعاش الشركات المتوسطة؟

في الأسبوع الماضي، تساءلنا: أين ثورة الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة؟ وتوصلنا إلى أنها قد لا تحدث قريباً. فقد كان جزءاً من جاذبية الاستثمار في الشركات الصغيرة، هو فكرة أن أعباء ديونها، التي زادت مع ارتفاع أسعار الفائدة، ستتراجع مع انخفاض أسعار الفائدة. ومع ذلك، اكتشفنا أن هذا لم يكن صحيحاً تماماً.

في الوقت نفسه، وجدنا أن عبء الفائدة على الشركات غير المالية في مؤشر ستاندرد آند بورز 600 للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، بالكاد ارتفع بين عامي 2019 و2023. بالإضافة إلى ذلك، لم نجد سبباً وجيهاً لانعكاس نمط تراجع الربحية في الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، على الأقل مقارنة بالشركات الكبرى.

ورأى كثيرون أن الشركات المتوسطة، وليس الشركات الصغيرة، في وضع يسمح لها بالانتعاش، وعلى غرار الشركات ذات القيمة الصغيرة، فإن الشركات المتوسطة لا تميل بشكل كبير نحو أسهم التكنولوجيا المبالغ في شرائها، لكنها أكثر ربحية.

وخلال الـ 12 شهراً الماضية، سجلت 91 % من الأسهم المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 400 للشركات المتوسطة صافي دخل إيجابياً، مقارنة بـ 77 % من الشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 600، وفقاً لبيانات ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو. كما تتمتع هذه الشركات بهامش ربح أفضل.

وكما هو الحال مع الشركات الصغيرة، خسرت هوامش الشركات المتوسطة أمام أكبر الشركات في السنوات الأخيرة، لكن الخسارة كانت أقل حدة بالنسبة لها. وفي الوقت نفسه، لا تزال تقييمات الشركات المتوسطة مماثلة لتلك الخاصة بالشركات الصغيرة، وكلاهما بسعر أقل بكثير من الشركات الكبرى.

ولم نجد سوى قدر ضئيل من الصحة في الفكرة التي طرحها بعض خبراء الاستراتيجيات في وول ستريت، والتي مفادها أن المستويات العالية من الديون ذات أسعار الفائدة العائمة لدى الشركات المتوسطة، ستؤدي إلى ارتفاع حاد مع انخفاض أسعار الفائدة، تماماً مثل الشركات الصغيرة، ولاحظنا أن عبء الفائدة على الشركات غير المالية في مؤشر ستاندرد آند بورز 400، لم يرتفع بشكل كبير. لكن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يفيد البنوك الإقليمية في مؤشر ستاندرد آند بورز 400، حيث كان ارتفاع أسعار الفائدة يهدد محافظ قروض العقارات. وكان أداء البنوك الإقليمية ضعيفاً خلال دورة رفع أسعار الفائدة، ولم تبدأ في التعافي إلا بعد هدوء مخاوف التضخم الأخيرة هذا الربيع.

ويذكر ديك مولاركي، مراسلنا الدائم في شركة إس إل سي كابيتال مانجمنت، أن الرهان على الشركات المتوسطة، هو إلى حد ما مراهنة على القيمة ((فعند مقارنتها بمؤشر ستاندرد آند بورز 500، سنجد أن أداءها أكثر تماشياً مع القيمة، فهي تضم نسبة كبيرة من الصناعات والخدمات المالية.. وهنا توفر الشركات المتوسطة درجة من التحوط ضد مؤشر ستاندرد آند بورز 500))، وهذا يثير اهتمامنا.

من ناحية أخرى، نعتقد أن السياسة عادةً ما يكون لها تأثير أقل في الأسواق مما يتوقعه الناس، لكن ثمة مواقف، حيث يمكن أن تكون السياسة ذات أهمية كبيرة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التهديد المفاجئ للاستقرار بسبب التغييرات في السياسة الخارجية أو المالية (هل تذكرون ليز تراس؟)، إلى اضطرابات كبيرة. ويبدو أن الإصلاحات القضائية الأخيرة في المكسيك، هي مثال واضح على ذلك.

ومنذ جائحة ((كورونا))، أظهرت السوق المكسيكية أداءً جيداً، مدعومة ببعض السياسات المالية الفعالة، والنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. فقد استفادت المكسيك من التوترات مع الصين، حيث قامت الشركات الأمريكية والكندية بنقل عمليات التصنيع إلى جارتهما الجنوبية. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تفوقت الأسهم المكسيكية على نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وكان الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قد اشتبك مع القضاء خلال فترة ولايته، ووعد بإصلاحات قضائية، حيث يمكن انتخاب القضاة بدلاً من تعيينهم. وقد وصفت هذه المقترحات بأنها ((مناهضة للديمقراطية))، وأثارت غضب المجموعات التجارية المحلية. وكان المستثمرون معارضين لها بشدة. وأوضح تييري ويزمان من مجموعة ماكواري، حول أسباب هذه المعارضة، أنه ((في انتخابات يونيو، حصل حزب لوبيز أوبرادور، مورينا، على أغلبية ساحقة تقريباً، ما مهد الطريق لتنفيذ هذه الإصلاحات، وفي أعقاب ذلك، تراجعت سوق الأسهم المكسيكية والبيزو المكسيكي، في حين ارتفعت عائدات السندات)).

وكانت تلك بداية لمرور الأسهم المكسيكية والبيزو ببضعة أشهر صعبة، فبالإضافة إلى الانتخابات، كان الاقتصاد المكسيكي يشهد ((تباطؤاً تدريجياً)) طوال الصيف، وفقاً لأندريس أباديا من بانثيون ماكرو إيكونوميكس، حيث بدأ المستهلكون الأمريكيون، الذين يسهمون في تعزيز نشاط الاقتصاد المكسيكي، في تقليص إنفاقهم. كما تأثر البيزو بالاضطرابات التي شهدتها السوق في يوليو، خاصة مع تصفية الصفقات التجارية التي تتضمن الين والبيزو. وخلال هذه الفترة، كانت الإصلاحات القضائية، قد شقت طريقها داخل النظام التشريعي المكسيكي.

واجتازت الإصلاحات المثيرة للجدل آخر عقبة مهمة الخميس الماضي، عندما أقرها مجلس الشيوخ المكسيكي. ومن المثير للاهتمام أن الأسهم المكسيكية ارتفعت إلى حد ما في أعقاب الأخبار. لكن من المرجح أن يشير هذا إلى نهاية أي ارتفاع قصير الأجل لسوق الأسهم. وستصبح النظرة المستقبلية لبيئة الأعمال أكثر غموضاً، مع مواجهة الحكومة المكسيكية صعوبات لتنفيذ الإصلاحات القضائية، ما قد يضر بالأسهم. وقد يتجه متداولو الشراء بالاقتراض إلى العملات ذات العائد المرتفع الأكثر استقراراً، مثل الريال البرازيلي. وقد لا تتعافى التجارة الأمريكية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز