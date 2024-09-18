برامج ولاء شركات الطيران العالمية تثير غضب المسافرين الدائمين

من الواضح أن هناك وتيرة متصاعدة من الغضب بين المسافرين الدائمين تجاه برامج ولاء شركات الطيران العالمية، فعندما جددت شركة دلتا إيرلاينز برنامجها للولاء ((سكاي مايلز)) في العام الماضي أعطت الأولوية للدولارات التي تم إنفاقها، بدلاً من الأميال التي يتم قطعها، عند توزيع الترقيات والوصول إلى الصالات والامتيازات الأخرى، لذلك اشتعل غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد اتخذت شركة ((أمريكان أيرلاينز)) المسار نفسه بخطوات مزعجة خلال الربيع، لذلك اضطرت الجهات التنظيمية الأمريكية إلى التدخل في المعركة. وأعلنت وزارة النقل الأمريكية مؤخراً عن إجراء تحقيقات حول برامج ولاء شركات الطيران الأمريكية الأربع الكبرى. ويأتي ذلك في أعقاب تقرير لاذع أصدره مكتب حماية المستهلك المالي، وشكاوى من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن ((ممارسات مسيئة وغير عادلة، ومضللة في بعض الأحيان))،

فكيف تحولت الفكرة التسويقية المصممة لبناء ولاء العملاء في الثمانينيات بعد تحرير شركات الطيران في الولايات المتحدة إلى نقطة اشتعال؟

لقد أصبحت برامج المسافر الدائم بالفعل أعمالاً متطورة للغاية، وأكثر ربحية في بعض النواحي من شركات الطيران المرتبطة بها. وعلى سبيل المثال بلغت قيمة برنامج دلتا سكاي مايلز، المتصدر للقائمة، ما يقرب من 27 مليار دولار العام الماضي، فيما لا تتجاوز القيمة السوقية لشركة الطيران بأكملها 29 مليار دولار فقط بعد مشاكل شلل تكنولوجيا المعلومات هذا الصيف. في ذروة عمليات الإغلاق بسبب ((كوفيد)) جمعت العديد من شركات الطيران تمويلات كانت مطلوبة بشدة، من خلال طرح برامج الولاء الخاصة بها كضمان.

وعلى الرغم من أن القواعد الأمريكية المتساهلة بشأن رسوم معاملات بطاقات الائتمان ساعدت في تعزيز نظام برامج الولاء واسع النطاق، إلا أن هذه ليست قضية أمريكية فقط، حيث تجني مجموعة الخطوط الجوية الأوروبية ((آي أيه جي)) أموالاً أكثر من برنامج الولاء الخاص بها مقارنة بشركة الخطوط الجوية البريطانية.

وتبيع شركات الطيران أميالاً لمصدري بطاقات الائتمان، الذين يستخدمونها كمكافآت لجذب العملاء الأثرياء وإقناعهم بإنفاق المزيد، وتشمل اتفاقيات العلامة التجارية المشتركة، مثل صفقة يونايتد مع جيه بي مورجان تشيس، أيضاً حصة من المعاملات والرسوم السنوية. وبالمقارنة بمبيعات التذاكر فهي تعد إيرادات سهلة، ولا تتأثر بالعواصف وغيرها من القضايا التشغيلية.

كما أصبحت برامج الولاء أكثر تعقيداً فيما يتعلق بالطريقة التي يصرف بها العملاء أميالهم. وتعمل نظم التسعير الديناميكي على توجيه معظم حجوزات المكافآت إلى المقاعد، التي قد لا تباع بخلاف ذلك - مما يزيد من الأرباح من مبيعات النقاط - مع حجز الصفقات الأكثر جاذبية للعملاء ذوي القيمة العالية، الذين تريد شركات الطيران الاحتفاظ بهم.

ويقول إيفرت دي بور، المدير الإداري لشركة الاستشارات ((أون بوينت لويالتي)): لقد أصبحت البرامج أكثر ذكاء وأفضل إدارة، لكن بعض الأشخاص يتحملون وطأة ذلك، لذلك لم أتمكن مطلقاً من حجز تذاكر مكافأة إلى أي مكان مغرٍ، بينما تحصل محامية زميلة تجوب العالم على ترقية في كل مرة تسافر فيها.

صحيح أن الحياة ليست عادلة أبداً، لكن جائحة كوفيد وتداعياتها وضعت نظام برامج الولاء تحت ضغوط إضافية، فعندما تم تقليص السفر استمر العملاء في جمع الأميال على بطاقات الائتمان الخاصة بهم، وقد عرضت شركة أمريكان إكسبريس وغيرها من الجهات المصدرة للبطاقات مكافآت لتشجيع حاملي البطاقات على وضع محتوى البث والشحن وشراء السلع على بطاقاتهم. وفي الوقت نفسه لم يتم استرداد سوى عدد قليل نسبياً من الأميال، وقد سمحت شركات الطيران للعملاء بتجديد الأميال والاحتفاظ بالامتيازات.

وبعد تخفيف إجراءات الإغلاق انتعش السفر الترفيهي أولاً، لذلك شهدت المطارات تدفقات من العملاء الذين يستخدمون الصالات ومقاعد المكافآت على نطاق أوسع. وفي مواجهة الإقبال الشديد أعطت شركات الطيران الأولوية لمشتري التذاكر الباهظة الثمن وخفضت المزايا التي وعدت بها حاملي البطاقات العاديين.

ويعكس ارتفاع صرخات التبديل مدى تغلغل هذه البرامج في حياة الكثير من العملاء، وتقول تيفاني فانك، المؤسس المشارك لـ((بوينت. مي))، وهو موقع ويب لمكافآت السفر: ((يصبح الناس مستثمرين عاطفيين حقاً، وعندما تتغير الأشياء.. يبدو الأمر وكأنه إهانة كبيرة)).

هناك أيضاً مشكلة المنافسة، فالكثير من الركاب لا يتمتعون بحرية تغيير برامج الولاء، ويتعين على من يعيش في أتلانتا أن يسافروا كثيراً للغاية على رحلات دلتا إذا أرادوا الاستمتاع بمزايا برامج السفر دون توقف. وتعاقب شركات بطاقات الائتمان العملاء الذين يلغون بطاقاتهم في وقت مبكر جداً أو في كثير من الأحيان.

يقول جانيش سيتارامان، أستاذ القانون بجامعة فاندربيلت: ((يعاني المسافرون من هذه الأضرار ولا يجدون الكثير من البدائل، لأن صناعة الطيران أصبحت مركزة للغاية، ولهذا السبب فإن إجراءات وزارة النقل ومكتب حماية المستهلك المالي مهمة للغاية))، لكن المديرين التنفيذيين الأذكياء لن ينتظروا تدخل الحكومة، فالمكافآت المصممة بعناية يمكن أن تفعل الكثير لإعادة بناء الولاء، ولن تكون برامج الأميال مربحة بنفس القدر في المستقبل إذا انتهى الأمر بالعملاء إلى كراهية شركات الطيران المرتبطة بها.

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