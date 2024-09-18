دراغي يحاول إنقاذ أوروبا من نفسها

تقرير رئيس المركزي الأوروبي عن التنافسية يضع الاتحاد أمام تحدٍ وجودي

((في إطار التفويض الممنوح لنا، فإن المصرف المركزي الأوروبي مستعد للحفاظ على اليورو مهما تطلّب الأمر. وصدقوني، سيكون هذا كافياً)). هكذا تحدث دراغي، عندما كان رئيساً للمركزي الأوروبي في يوليو عام 2012، ليهدئ الذعر الذي كان يكتنف اليورو حينها. وفي الأسبوع الماضي، أصدر الرجل نفسه تقريراً من 393 صفحة عن ((مستقبل التنافسية الأوروبية)).

وكرئيس للمركزي الأوروبي، واجه دراغي أزمة ملحة، بالأدوات التي يمتلكها. إلا أنه اليوم، يقدم المشورة لسياسيين خائفين وبيروقراطيين محاصرين، وجمهور محبط، حول الأسباب والكيفية التي ينبغي بها بذل جهود ضخمة. والهدف، مرة أخرى، هو إنقاذ المشروع الأوروبي مما يحب أن يسميه ((تحدياً وجودياً)).

واقتباساً من تقريره: ((إذا لم تستطع أوروبا أن تصبح أكثر إنتاجية، فسنضطر إلى الاختيار. لن نتمكن من أن نكون في الوقت نفسه قادة في التقنيات الجديدة، ونموذجاً يحتذى في المسؤولية المناخية، ولاعباً مستقلاً على الساحة العالمية. لن نتمكن من تمويل نموذجنا الاجتماعي. سنضطر إلى تقليص بعض طموحاتنا، إن لم يكن جميعها)). باختصار، يواجه الاتحاد الأوروبي خطر الفشل.

وحسب ما جاء في التقرير، فإن عالم اليوم ليس مناسباً على وجه الخصوص للاتحاد الأوروبي. فحقبة التجارة الحيوية وتعددية الأطراف تحتضر. وفقد التكتل أهم مورد للطاقة الرخيصة؛ روسيا. وفي المقام الأول، يتجه التكتل نحو حقبة من الصراع الجيوسياسي، الذي تتحول فيه التبعيات الاقتصادية لنقاط ضعف.

الأسوأ من ذلك، أن الاتحاد الأوروبي بصدد دخول هذا العالم الجديد بينما يعاني كثيراً من أوجه الضعف.

وبحسب التقرير: ((نما الدخل الحقيقي المتاح للفرد في الولايات المتحدة بنحو ضعف معدل النمو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2000)). ويتعلق جزء كبير من السبب وراء هذا بتخلف الاتحاد الأوروبي كثيراً عن الولايات المتحدة، وحتى الصين، في الثورة الرقمية. وهناك 4 شركات فقط من أبرز 50 شركة تكنولوجية على مستوى العالم أوروبية الأصل. وأسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي مرتفعة نسبياً، خاصة إذا قورنت بأسعار الطاقة في الولايات المتحدة. والتركيبة السكانية في الاتحاد الأوروبي أيضاً متردية. لذا، ((إذا حافظ الاتحاد الأوروبي على متوسط معدل نمو الإنتاجية السائد منذ عام 2015، فسيكون ذلك كافياً ليظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً حتى عام 2050)). والأكثر أهمية، أن الأوروبيين غير قادرين على حماية أنفسهم، وهو ما كشفته العملية العسكرية في أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تغيير العالم، لكن يمكنه، بل يجب عليه تغيير نفسه، ليتكيف مع العالم. وأبرز ما يقدمه هذا التقرير وبوضوح، هو الخيوط المشتركة التي تربط هذه العلل المختلفة. ويتمثل أهمها في التجزؤ، والإفراط في التنظيم، والتنظيم غير الملائم، والإنفاق غير الكافي، والتوجه غير المبرر نحو المحافظة. ومن بين هذه، يعد التجزؤ هو الأكثر إضراراً.

أتى دراغي على ذكر هذه العلل مراراً في التقرير. ولفت إلى أن ((أوروبا عالقة في هيكل صناعي جامد، ينشأ فيه عدد ضئيل من الشركات الجديدة لزعزعة الصناعات القائمة أو تطوير محركات جديدة للنمو. وفي الواقع، لا توجد شركة بقيمة 100 مليار يورو نشأت من الصفر في الاتحاد الأوروبي خلال الخمسين عاماً الماضية. في حين برزت الشركات الست الأمريكية التي تتخطى قيمتها السوقية تريليون دولار خلال هذه الفترة)). بالتالي، هيمنت شركات السيارات طيلة 20 عاماً على قائمة أكبر ثلاثة مستثمرين في البحث والابتكار. وبذلك، تواجه أوروبا خطر التحول إلى متحف صناعي.

ما السبب في ذلك؟ التجزؤ هنا هو الإجابة الرئيسية. بالتالي، فإن السوق الموحدة ليست قائمة فعلياً، من حيث المخرجات أو المدخلات، خاصة رأس المال. والقطاع الجامعي مجزأ أيضاً، وكذلك الدعم الشعبي للبحث والابتكار. والافتقار إلى التوسع والمجازفة يعني أن مصادر التمويل في الولايات المتحدة أكبر بكثير من الموجودة في الاتحاد الأوروبي. نتيجة لهذا، ((يفضل كثير من رواد الأعمال الأوروبيين السعي إلى الحصول على التمويل من شركات رأس المال المغامر الأمريكية والتوسع في سوق الولايات المتحدة)).

ويمثل الإفراط في التنظيم مشكلة كبيرة أيضاً. ويعود ذلك جزئياً إلى المحافظة المفرطة، وأيضاً إلى ميل الدول الأعضاء إلى فرض لوائحها التنظيمية الخاصة علاوة على لوائح بالاتحاد الأوروبي.

كما يؤثر التجزؤ على سياسة الطاقة والأمن، فليس هناك سوق متكاملة تماماً للطاقة، على سبيل المثال. كما فشل الاتحاد الأوروبي في دمج صناعاته الدفاعية ومشترياته من المعدات العسكرية، ويزيد هذا التكاليف ويقلل الكفاءة. هذا التجزؤ غير مقبول، خاصة وسط شكوك في مصداقية الالتزامات الدفاعية الأمريكية.

وانصب الاهتمام بشكل مستحق على تبني دراغي المدروس والمتطور لسياسات تجارية وصناعية أكثر تدخلاً. ومن مبررات ذلك، قلق الكتلة بشأن الأمن. ومن المبررات الأخرى أن الاتحاد الأوروبي لديه سياسة صناعية على أية حال، لكنها مجزأة والإنفاق عليها يهيمن عليه الدول الأعضاء الكبرى. والمبرر الأخير هو أننا نعلم أن السياسة الصناعية، إذا تم تنفيذها على النحو الصحيح، يمكنها تحسين المنافسة والرفاهة العالمية. ومن يعتقد الآن أن إنشاء شركة إيرباص كان خطأ؟ لقد كان بالتأكيد انتصاراً. الدرس المستفاد هنا هو أن مثل هذه التدخلات الكبيرة يجب أن تتم معاً، وعلى نطاق واسع وبأهداف واضحة. وسيتطلب ذلك إنشاء نظام طاقة جديد خال من الكربون كل هذا. وسينطبق الشيء نفسه على إنشاء قطاع دفاعي فعال.

لكن للأسف، فإن التفسيرات التي ذكرها دراغي لكثير من المشكلات، خاصة التجزؤ والمحافظة، هي أيضاً الأسباب وراء عدم تبني محتمل للحلول الجذرية التي اقترحها. وكما أشار ((تتطلب السياسات الصناعية الناجحة اليوم استراتيجيات تشمل الاستثمار والضرائب والتعليم والوصول إلى التمويل والتنظيم والتجارة والسياسة الخارجية، وتكاتفها كلها وراء هدف استراتيجي متفق عليه)). لكن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لهذا سيتطلب إصلاحات جذرية.

ستصعب الشعبوية المتزايدة اليوم تنفيذ هذه الإصلاحات. ويواجه الأوروبيون خطر نسيان دروس الماضي. لن يتمكن الأوروبيون من تشكيل مستقبلهم إلا إذا تعاونوا معاً. نسي البريطانيون هذا الأمر، لكن هل بمقدور الآخرين تذكره، والتحرك على أساسه؟

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