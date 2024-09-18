الدورة الثلاثون لمهرجان دبي للتسوق تنطلق 6 ديسمبر

بدأ العد التنازلي لانطلاق مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث تقدم الدورة الـ30 من المهرجان جدول فعاليات مليئاً باللحظات الاستثنائية والتجارب المذهلة والمتعة المتواصلة في كافة أرجاء المدينة على مدى 38 يوماً من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025، مما يعزز سمعة دبي المرموقة وجهةً شتوية نابضة بالحياة.

ويعد مهرجان دبي للتسوق هذا العام حدثاً بارزاً لا مثيل له، حيث يحتفل بمرور 30 عاماً من الترحيب بالضيوف من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بأفضل ما تقدمه مدينة دبي.

وتطور مهرجان دبي للتسوق من كونه أطول مهرجان للبيع بالتجزئة في العالم ليصبح اليوم أحد أكبر وأضخم الاحتفالات السنوية المرتقبة التي تكتسي فيه المدينة بأجمل حلّة وتبرز روعتها وجمالها بما تحتضنه من أفضل الفعاليات الترفيهية العالمية، وما تتضمنه من معالم سياحية فريدة، وتجارب ضيافة رائعة، ومأكولات متنوعة، وأنشطة ووجهات ثقافية استثنائية، وشواطئ وإطلالات خلابة.

ومن المتوقع أن تكون الدورة الثلاثون للمهرجان أكثر تميزاً حتى الآن، مما يعزز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية مع مجموعة رائعة من التجارب المتميزة التي لا تُنسى في جميع أنحاء المدينة.

ويستعد سكان دبي وزوارها لحضور مجموعة مذهلة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نخبة من أشهر نجوم العالم، بما في ذلك مهرجان 321، والاستمتاع بالتجارب المجتمعية المؤقتة مثل سوق ((اتصالات إم أو تي بي))، وفعالية ((كانتين X))، وعروض التسوق الأكبر على الإطلاق من أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية ومحلية، وتجارب احتفالية مبهجة، واحتفالات لا تُنسى بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، بالإضافة إلى مغامرات ممتعة داخل المتنزهات الترفيهية وكذلك في الهواء الطلق، والوجهات الشاطئية.

ويقدم المهرجان فرصاً مذهلة للفوز بجوائز كبرى، بالإضافة إلى رؤية سماء دبي وهي تضاء كل ليلة بالعروض والألوان والأضواء المذهلة على مدى 38 يوماً، بدءاً من عروض الإضاءة المبهرة، ومروراً بالألعاب النارية الجذابة، ووصولاً إلى عرض طائرات الدرون اليومي.

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