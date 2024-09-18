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شركة إماراتية ضمن تحالف عالمي للاستثمار في البيانات

9/18/2024 7:31:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركات بلاك روك وجلوبال إنفرستراكتشر بارتنرز (بي.آي.جي) ومايكروسوفت وإم.جي.إكس الإماراتية مبادرة تحمل اسم ((الشراكة الاستثمارية العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي)) (جي.أيه.آي.آي.بي) للاستثمار في إقامة مراكز بيانات جديدة وتوسيع المراكز القائمة.

وستدعم المبادرة تصميماً مفتوحاً ونظاماً بيئياً واسع النطاق، وتتيح الوصول الكامل وعلى أساس غير حصري لهذه البنية التحتية لمجموعة لمتنوعة من الشركاء والشركات.

وستساهم شركة الرقائق الإلكترونية العملاقة إنفيديا بخبراتها في مجال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومصانع معدات الذكاء الاصطناعي في المبادرة بهدف تعزيز النظام البيئي للذكاء الاصطناعي. وستتعاون المبادرة أيضاً مع قادة صناعة التكنولوجيا والإلكترونيات لتحسين سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي وتأمين إمدادات الطاقة لصالح عملائها والصناعة ككل. وتستهدف هذه الشراكة في البداية جمع ما يصل إلى 30 مليار دولار من المستثمرين وأصحاب الأصول والشركات، وربما يصل المبلغ إلى 100 مليار دولار عند حساب القروض لتمويل الاستثمارات في مشروعات الشراكة.

يذكر أن أبوظبي أسست شركة إم.جي.إكس في وقت سابق من العام الحالي للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بالتعاون مع شركاء عالميين بهدف تعميق دور التكنولوجيا في الاقتصاد العالمي والتركيز على الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

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