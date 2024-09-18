70 % زيادة في هجمات حجب الخدمة على دول الخليج

أصدرت ((بوزيتف تكنولوجيز)) دراسة شاملة حول سوق الخدمات السيبرانية الإجرامية، التي تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي. وكشفت الدراسة أن المؤسسات في دولة الإمارات والسعودية، لا تزال في مرمى نيران مجرمي الإنترنت، وأن أكثر من نصف جميع المنشورات على منتديات شبكة الويب المظلم، تتعلق ببيع البيانات، والوصول إلى البنى التحتية للشركات.

وفي خضم التوترات الجيوسياسية، كثفت مجموعات القراصنة دعواتها لشن هجمات حجب الخدمة الموزعة والاختراقات لتعطيل المؤسسات الحكومية في المنطقة. ففي النصف الأول من عام 2024، ارتفع عدد التقارير عن نتائج هجمات حجب الخدمة الموزعة على شبكة الويب المظلمة بنسبة 70%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. واستهدف نشطاء القرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى القطاع العام، القطاع المالي، وقطاع النقل والمواصلات أيضاً.

كما أوضحت الدراسة أن مجرمي الإنترنت لا يزالون يركزون على أكبر اقتصادين في المنطقة، حيث بلغت حصة الإمارات 40% (من جميع المنشورات التي شملتها الدراسة، والتي نشرت على الويب المظلم)، والسعودية 26%.

فيما بلغت حصة قطر 12%، وحصة الكويت 8%، وحصة البحرين 8%، وحصة سلطنة عمان 6%.

وتشير النتائج إلى أن القطاع العام يعد الهدف الرئيس للهجمات، حيث استحوذ على 21% من المنشورات. كما تُظهر الدراسة أن 63% من البيانات المتعلقة بالمؤسسات الحكومية، نُشرت مجاناً ضمن هجمات نفذها ناشطون سيبرانيون. كما تم استهداف القطاعات التجارية والخدمية والمالية بشكل بارز، حيث استحوذت الإعلانات المتعلقة بها على 16% و15% و13% على التوالي.

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