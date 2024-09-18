عبدالله بن سالم يفتتح منتدى الشارقة للاستثمار

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، منتدى الشارقة للاستثمار، في دورته السابعة، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ((استثمر في الشارقة))، تحت شعار ((رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية))، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

كان في استقبال سموه لدى وصوله الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ((شروق))، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعدد من المسؤولين وضيوف المنتدى من المستثمرين وكبار الشخصيات والمتحدثين من الإمارات والعالم.

ويهدف المنتدى، الذي يستمر على مدى يومين، إلى مناقشة العديد من الموضوعات والفرص الاقتصادية بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، وما يزيد على 100 فعالية متخصصة.

رخصة تجارية

وشهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ((شروق))، إصدار أول رخص تجارية في العالم يتم إتمام إجراءاتها بالكامل عبر تقنية الذكاء الاصطناعي في مدة لا تتجاوز 5 دقائق منذ بدء الطلب حتى استلام الرخصة.

جرى إطلاق الرخصة الجديدة في جناح مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ((استثمر في الشارقة)) خلال فعاليات الدورة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار، ويأتي الإعلان عن إطلاق الرخصة بتعاون مشترك بين مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ((استثمر في الشارقة))، وشركة ((مايكروسوفت)) والمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر.

وسيبدأ العمل في إصدار التراخيص عبر تقنية الذكاء الاصطناعي في الشارقة عبر مركز الشارقة لخدمات المستثمرين ((سعيد))، ومدينة الشارقة للنشر، كما ستتاح الخدمة لإصدار تراخيص في أكثر من منطقة حرة في الشارقة خلال الفترة المقبلة.

وبموجب الرخصة الجديدة، يصبح ((استثمر في الشارقة)) وكالة الترويج الاستثماري الأولى في العالم التي تمتلك نظاماً لإصدار التراخيص التجارية بتقنية الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من دوره في استقطاب الاستثمارات والمستثمرين ومد جسور التعاون وتبادل الاستثمارات بين أسواق المنطقة والعالم، في حين تحقق ((مدينة الشارقة للنشر)) سبقاً نوعياً في ترسيخ مكانتها بوصفها أول منطقة حرة تستخدم الذكاء الاصطناعي في إصدار التراخيص.

تطور اقتصادي

وألقى معالي عبدالله بن طوق المري، كلمة أثنى فيها على القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي شهدت الإمارة في ظل توجيهات سموه تطوراً اقتصادياً واجتماعياً ملحوظاً وأصبحت وجهة رائدة للأعمال والاستثمار، ما أسهم في تعزيز مكانة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول معاليه الأسس التي يقوم عليها اقتصاد الدولة، لافتاً إلى أهمية تنويعه ودعم التوسع في قطاعاته الجديدة، قائلاً: لقد عملت الجهود الوطنية بصورة متواصلة على تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، ليصبح اليوم القطاع غير النفطي للدولة يستحوذ على نحو 74 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجسد حجم التقدم في مسار التنوع الاقتصادي، كما حرصنا على تعزيز بيئة ملائمة للابتكار والاستثمار، وتشجيع رواد الإعمال على تأسيس الشركات الناشئة، حتى أصبحت نتائج اقتصادنا الوطني تتحدث عن نفسها وتحقّق مؤشرات قوية أشادت بها تقارير المؤسسات العالمية.

واستعرض معاليه إحصائيات وأرقام نمو الاقتصاد الإماراتي في الربع الأول 2024، والناتج غير النفطي، والتراخيص التجارية التي بلغت 900000 ترخيص تجاري، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب التجارة الخارجية غير النفطية للدولة التي تسجل إنجازات جديدة عاماً بعد عام، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.4 تريليون درهم في النصف الأول 2024.

وتناول معاليه المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها الشارقة، مشيراً إلى أن الإمارة قوة رئيسية في التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات حيث يأتي ما يقرب من 96 % من نشاطها الاقتصادي من القطاعات غير النفطية مثل الزراعة وصيد الأسماك والخدمات الغذائية والأنشطة المالية والتأمين، إلى جانب تمتع الإمارة ببيئة أعمال ريادية تتميز باحتضانها لأصحاب المشاريع الناشئة المبتكرة وأصحاب المواهب والمخترعين، وتوفر نظام تعليم متقدم عبر وجود العديد من الجامعات المرموقة التي تكرس جهودها لتوفير تعليم عالمي المستوى وتعزيز الابتكار.

مستقبل مستدام

وكان أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ((شروق))، قد استهل افتتاح المنتدى بكلمة أكد فيها أن صناعة مستقبل اقتصادي مستدام ومستقر هي وظيفة الهيئات والمؤسسات والشركات المسؤولة والحكيمة، ووظيفة المجتمعات بكافة مكوناتها أيضاً، وأن تغيير العالم يحتاج الغاية الصادقة والخطط الملائمة والقدرة على التأثير.

وقال: تحت قيادة وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، حققت الإمارة نقلات نوعية في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة والاقتصاد الدائري، على المستوى الاقتصادي، وفي مستوى الجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهي منجزات تعكس ريادة الإمارات، وبشكل خاص في نمو القطاعات الحديثة، والتنافسية العالية للبنية التحتية الرقمية، وعدد الشركات الأجنبية العاملة في أسواقها، إلى جانب أن لها دلالات كبرى على أن الإمارات في قلب مسيرة التحول نحو الاقتصادات الذكية المستدامة، وأنها الخيار الأمثل للاستثمار في هذه التحولات.

وتناول محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمركز الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، في كلمته، المسيرة العالمية للاقتصاد، الذي حقق قفزات نوعية تحويلية وشهد محطات تغيرت خلالها السمات التي يتميز بها، حيث أصبحت هذه المحطات أكثر تقارباً، والتحولات أكثر سرعة، مؤكداً أن أفضل أسواق الاستثمارات في مرحلة تشكل الاقتصاد الذكي هي الأسواق التي تمتلك الجاهزية والقدرة على مواكبة مسيرة التطور والابتكار، وتمتلك البنية التحتية الرقمية ولديها مشاريع واستراتيجيات مستقبلية طموحة.

وأشار إلى أهمية الاتجاه نحو الاقتصاد الذكي لضمان حلول مستقبلية متنوعة تبرز جودة الحياة، قائلاً: قرار الاستثمار الآن يسهم في تحديد هوية اقتصاد المستقبل، الذي يحمي المناخ والموارد والبيئة، ويحفظ الصحة العامة، ويدعم التنمية الاجتماعية، هو الاقتصاد الذي يقترح حلولاً لتحديات الصحة والتعليم والرفاه، ويحقق استقرار الأسواق، وهو الاقتصاد الذي يقلص الأزمات ويعالجها.

وأكد خبير رأس المال الاستثماري فوسي ثيمبكوايو، أن نجاح العمل في الأسواق الناشئة يتطلب الالتزام بخمسة مبادئ أساسية، وهي مبدأ التميز والابتكار، والغاية أو الهدف الجوهري، وفهم سيكولوجية الحافز، والاعتماد في تقديم الخدمات أو المنتجات على النوع وليس الكم، وأخيراً الاستثمار في تأثير الإيمان والثقة.

وقال في كلمة رئيسية إن التقلبات التي تشهدها الأسواق الناشئة مرتبطة بتدفقات الاستثمارات ورأس المال وسلاسل التوريد والإمداد، إلا أن أرباح الأسواق الناشئة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث من المتوقع أن ترتفع بنسبة تتراوح بين 15 % و18 % خلال العامين الجاري والمقبل، ما يجعل الاستثمار في الأسواق الناشئة فرصة لإنقاذ الاقتصاد العالمي.

استثمارات

أكد عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن الدائرة نجحت في استخدام معطيات هذه الثورة الجديدة، من خلال توفير حلول ذكية للتحديات التي تواجه المستثمرين، مُركزةً على التحول الإلكتروني، وأتمتة منظومة العمل، بهدف تقديم خدمات عصرية وإبداعية مبتكرة، تسهل عمل المستثمرين، وتسهم في جذب المزيد منهم، إذْ استقطب القطاع العقاري في الإمارة مستثمرين من 100 جنسية أجنبية مختلفة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو 22 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

حلول ذكية

وناقش عدد من المسؤولين وقادة الأعمال أهمية الحلول الذكية ودورها في حماية الأمن الغذائي، مشيرين إلى أن هذا الملف في الإمارات يحظى باهتمام كبير واستثنائي من القيادة الرشيدة، ويشهد تكاملاً وتعاوناً من مختلف الجهات ذات الصلة، الأمر الذي عزّز من البحث والتطوير في مجال الأمن الغذائي في مختلف إمارات الدولة. جاء ذلك في جلسة بعنوان ((تعزيز الأمن الغذائي من خلال الحلول الذكية))، خلال فعاليات المنتدى وشارك فيها الدكتور المهندس خليفة الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة.

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