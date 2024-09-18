ريال مدريد يتألق بثلاثة نجوم في قائمة أغلى لاعبي دوري أبطال أوروبا 2025

كشف موقع "ترانسفر ماركت" المختص في تقييمات القيم السوقية للاعبين عن قائمة أغلى لاعبي دوري أبطال أوروبا موسم 2025/2024.



يأتي هذا الإعلان تزامنًا مع انطلاق المنافسات في الموسم الجديد، الذي يشهد تغييرات كبيرة في شكل البطولة.



وتصدرت القائمة أسماء بارزة، حيث ضمت ثلاثة لاعبين من الإسباني ونجمًا واحدًا من مانشستر سيتي.



يتشارك كل من جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي صدارة القائمة بقيمة سوقية بلغت 180 مليون يورو، في حين يبرز إيرلينغ هالاند من مانشستر سيتي كأحد أبرز الأسماء أيضًا.



وجاء فيل فودين من مانشستر سيتي في المركز الخامس بقيمة 150 مليون يورو، يليه بوكايو ساكا جناح أرسنال بقيمة 140 مليون يورو.



كما تواجد فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن وجمال موسيالا من بايرن ميونيخ ورودري من مانشستر سيتي في المراكز من السابع إلى التاسع بقيمة 130 مليون يورو لكل منهم.



وفي المركز العاشر، ظهر لامين يامال، موهبة برشلونة الشابة، بقيمة سوقية تبلغ 120 مليون يورو، مما يعكس مستقبله الواعد في عالم كرة القدم.





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