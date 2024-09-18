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شباب الأهلي يبحث عن انتصار جديد أمام ناساف الأوزبكي.. تعرف على موعد المباراة

9/18/2024 7:31:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستعد نادي شباب الأهلي لمواجهة حاسمة ضد نظيره ناساف الأوزبكي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2.

وتقام المباراة يوم الأربعاء، 2 أكتوبر المقبل، في الملعب المركزي بأوزبكستان، حيث يتطلع الفرسان لتقديم أداء قوي بعد البداية الناجحة في البطولة، وتحقيق الفوز على الحسين إربد الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتُعتبر اختبارًا حقيقيًا لفريق شباب الأهلي الساعي لتحقيق نتائج إيجابية لتعزيز موقفه في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا الكويت الكويتي وناساف الأوزبكي.

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