شباب الأهلي يبحث عن انتصار جديد أمام ناساف الأوزبكي.. تعرف على موعد المباراة

(MENAFN
- Al-Bayan)
يستعد نادي شباب الأهلي لمواجهة حاسمة ضد نظيره ناساف الأوزبكي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2.
وتقام المباراة يوم الأربعاء، 2 أكتوبر المقبل، في الملعب المركزي بأوزبكستان، حيث يتطلع الفرسان لتقديم أداء قوي بعد البداية الناجحة في البطولة، وتحقيق الفوز على الحسين إربد الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، وتُعتبر اختبارًا حقيقيًا لفريق شباب الأهلي الساعي لتحقيق نتائج إيجابية لتعزيز موقفه في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا الكويت الكويتي وناساف الأوزبكي.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN18092024000110011019ID1108690391
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.