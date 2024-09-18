الإصابة تبعد نادر والهاشمي عن العين

بات

في حكم المؤكد ابتعاد يحيى نادر متوسط ميدان العين، عن المشاركة مع الفريق لفترة تتراوح

ما بين أسبوعين لثلاثة أسابيع، بعد تعرضه للإصابة خلال العين والسد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الأثنين الماضي، وأثبتت الأشعة أن اللاعب أصيب ب بالشد في العضلة الضامة.

كما تأكد غياب

المدافع الدولي خالد الهاشمي لمدة 10 أيام

بسبب كدمة

في الركبة تعرض لها خلال التدريبات قبل مباراة السد، وسيفقد العين لمجهودات اللاعبين

في مباراة أوكلاند سيتي النيوزلندي المقرر 22 سبتمبر الجاري على ملعب استاد هزاع بن زايد في كأس القارات للأندية.

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