الإصابة تبعد نادر والهاشمي عن العين

(MENAFN
- Al-Bayan)
بات
في حكم المؤكد ابتعاد يحيى نادر لاعب متوسط ميدان العين، عن المشاركة مع الفريق لفترة تتراوح
ما بين أسبوعين لثلاثة أسابيع، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة العين والسد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الأثنين الماضي، وأثبتت الأشعة أن اللاعب أصيب ب بالشد في العضلة الضامة.
كما تأكد غياب
المدافع الدولي خالد الهاشمي لمدة 10 أيام
بسبب كدمة
في الركبة تعرض لها خلال التدريبات قبل مباراة السد، وسيفقد العين لمجهودات اللاعبين
في مباراة أوكلاند سيتي النيوزلندي المقرر 22 سبتمبر الجاري على ملعب استاد هزاع بن زايد في كأس القارات للأندية.
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