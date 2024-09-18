الإمارات تشارك في الدورة 129 للمجلس الدائم للفرنكوفونية في باريس

شارك سعادة الدكتور سالم النيادي سفير الدولة لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية في اجتماعات الدورة الـ 129 للمجلس الدائم للفرنكوفونية على مستوى كبار المسؤولين والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة معالي لويز موشيكيوابو الأمينة العامة للمنظمة وحضور ممثلي الدول والحكومات الأعضاء الـ88 في المنظمة.

واستعرضت الدورة آخر التحضيرات والترتيبات المتعلقة بالقمة الفرنكوفونية الـ19 المقبلة التي تستضيفها فرنسا في شهر أكتوبر القادم، بالإضافة إلى اعتماد عدد من المشاريع والتوصيات التي سيتم مناقشتها في الدورة 45 المقبلة للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية المزمع عقدها في أول الشهر المقبل.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تشارك بصفتها عضوا مشاركا في جميع اجتماعات المنظمة الفرنكوفونية التي تعقد على مستوى كبار المسؤولين والوزراء والقمة، وذلك التزاماً منها بأهمية العمل الفرنكوفوني متعدد الأطراف، ورغبة منها في توطيد علاقاتها المتميزة مع الفضاء الناطق بالفرنسية.

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