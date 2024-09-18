Thursday, 19 September 2024 04:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة لفترة ليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس

9/18/2024 7:25:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬ودائع‭ ‬الليلة‭ ‬الواحدة‭ ‬بمقدار‭ ‬50‭ ‬نقطة‭ ‬أساس‭ ‬من‭ ‬6‭.‬00 % ‭ ‬إلى‭ ‬5‭.‬50 % ‭ ‬بدأً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ضمن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يتخذها‭ ‬المصرف‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬النقدي‭ ‬والمالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬الدولية‭.‬

كلمات دالة

MENAFN18092024000055011008ID1108690372

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث