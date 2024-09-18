مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة لفترة ليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس

مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة لفترة ليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس
التاريخ
9/18/2024 7:25:28 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 50 نقطة أساس من 6.00
% إلى 5.50
% بدأً من تاريخ 19 سبتمبر 2024.
ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.
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