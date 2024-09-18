مقتل أربعة جنود إسرائيليين في معارك بجنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن الجيش الإسرائيلي أمس مقتل أربعة من جنوده في معارك بجنوب قطاع غزة الثلاثاء.
ومن بين القتلى مجندة، بحسب ما قال الجيش، مؤكدا أيضا إصابة ستة جنود بجروح ثلاثة منهم في حالة حرجة.
وبمقتلهم يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر إلى 348.
MENAFN18092024000055011008ID1108690360
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.