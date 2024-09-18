مقتل أربعة جنود إسرائيليين في معارك بجنوب قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬جنوده‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬بجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ ‬مجندة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬الجيش،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أيضا‭ ‬إصابة‭ ‬ستة‭ ‬جنود‭ ‬بجروح‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭. ‬

وبمقتلهم‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬القتلى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬348‭.

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