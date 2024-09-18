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بايدن يدعو طرفي الحرب في السودان إلى استئناف المفاوضات

9/18/2024 7:25:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬إلى‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬الرامية‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬بينهما‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭ ‬والتي‭ ‬خلّفت‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭ ‬ودفعت‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬حافة‭ ‬المجاعة‭. ‬

وبعيد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تجدّد‭ ‬المعارك‭ ‬العنيفة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور‭ (‬غرب‭) ‬قال‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أدعو‭ ‬الطرفين‭ ‬المتحاربين‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬معاناة‭ ‬السودانيين‭ - ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬السودانية‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ - ‬إلى‭ ‬سحب‭ ‬قواتهما‭ ‬وتسهيل‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عوائق‭ ‬وإعادة‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬لإنهاء‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬

والسبت،‭ ‬تجدّدت‭ ‬المعارك‭ ‬العنيفة‭ ‬في‭ ‬الفاشر‭ ‬حيث‭ ‬تشنّ‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬هجوما‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوبي‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭. ‬والفاشر‭ ‬هي‭ ‬الوحيدة‭ ‬بين‭ ‬عواصم‭ ‬ولايات‭ ‬دارفور‭ ‬الخمس‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬تحاصرها‭ ‬منذ‭ ‬مايو‭. ‬وفي‭ ‬بيانه،‭ ‬أعرب‭ ‬بايدن‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لأنّ‭ ‬هذا‭ ‬الحصار‭ ‬تحوّل‭ ‬مؤخراً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬مكثّف‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬الفظائع‭ ‬التي‭ ‬تعرّض‭ ‬لها‭ ‬المدنيون‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭.
‬وكان‭ ‬حاكم‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور‭ ‬مني‭ ‬مناوي‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أنّ‭ ‬الجيش‭ ‬صدّ‭ ‬‮«‬هجوما‭ ‬كبيرا‮»‬‭ ‬على‭ ‬الفاشر‭ ‬شنّته‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬إنّها‭ ‬تقدّمت‭ ‬وسيطرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬ومنذ‭ ‬أبريل‭ ‬2023‭ ‬يشهد‭ ‬السودان‭ ‬حربا‭ ‬مستعرة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬نائبه‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭. ‬

والثلاثاء،‭ ‬حذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬خلقت‭ ‬‮«‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬الأزمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬بالخصوص‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬‮«‬10‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‮»‬‭. ‬وبدأت‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬أغسطس‭ ‬مناقشات‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬وانتهت‭ ‬المحادثات‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬لكنّ‭ ‬الطرفين‭ ‬المتحاربين‭ ‬التزما‭ ‬ضمان‭ ‬وصول‭ ‬آمن‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬عوائق‭ ‬للمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬عبر‭ ‬ممرّين‭ ‬رئيسيين‭. ‬

وفي‭ ‬بيانه‭ ‬ذكّر‭ ‬بايدن‭ ‬بأنّ‭ ‬المساعدات‭ ‬الأمريكية‭ ‬للمدنيين‭ ‬السودانيين‭ ‬بلغت‭ ‬1٫6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬عامين‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬فلنكن‭ ‬واضحين‭: ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لن‭ ‬تتخلى‭ ‬عن‭ ‬التزامها‭ ‬تجاه‭ ‬شعب‭ ‬السودان‭ ‬الذي‭ ‬يستحق‭ ‬الحرية‭ ‬والسلام‭ ‬والعدالة،‭ ‬وندعو‭ ‬جميع‭ ‬أطراف‭ ‬الصراع‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬العنف‮»‬‭. ‬وشدّد‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬الطرفين‭ ‬السماح‭ ‬فوراً‭ ‬بوصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬دون‭ ‬عوائق‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬السودان‮»‬‭.‬

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