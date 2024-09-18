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الرئيس الفلسطيني في مدريد لشكر إسبانيا على دعمها

9/18/2024 7:25:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يلتقي‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬له‭ ‬للبلاد‭ ‬منذ‭ ‬اعترافها‭ ‬رسميا‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الفائت‭. ‬وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬عباس‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يزور‭ ‬مدريد‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬إسبانيا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬لحضور‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسباني‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬سانشيز‭ ‬سيلتقي‭ ‬عباس‭ ‬الخميس،‭ ‬لكنّ‭ ‬تفاصيل‭ ‬برنامج‭ ‬بقية‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مازالت‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬عباس‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬الملك‭ ‬الإسباني‭ ‬فيليبي‭ ‬السادس‭ ‬وفق‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬مكتبه،‭ ‬لكن‭ ‬القصر‭ ‬الملكي،‭ ‬الذي‭ ‬اتصلت‭ ‬به‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬لم‭ ‬يؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اعترفت‭ ‬إسبانيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ايرلندا‭ ‬والنرويج،‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬مايو‭ ‬رسميا‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬تضم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭. ‬ودانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬هذا‭ ‬الاعتراف،‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬يعزز‭ ‬موقع‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬شنت‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬أشعل‭ ‬فتيل‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬تحكمه‭ ‬الحركة‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬اليسارية‭ ‬الإسبانية‭ ‬حينها‭ ‬أن‭ ‬قمة‭ ‬ثنائية‭ ‬أولى‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬الإسباني‭ ‬والفلسطيني‭ ‬ستُعقد‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬العام،‭ ‬كما‭ ‬قدّم‭ ‬أول‭ ‬سفير‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماده‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬الملك‭ ‬الإسباني‭ ‬فيليبي‭ ‬السادس‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬إن‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬موجها‭ ‬ضد‭ ‬أحد،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التدهور‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬كما‭ ‬كان‭ ‬سانشيز‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬المنتقدين‭ ‬صراحة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬للهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الصراع‭. ‬

تعهد‭ ‬سانشيز‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بمواصلة‭ ‬‮«‬الضغط‮»‬‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭ ‬بشأن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬طُلب‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬إصدار‭ ‬مذكرة‭ ‬اعتقال‭ ‬بحق‭ ‬نتانياهو‭ ‬ووزير‭ ‬دفاعه‭. ‬انضمت‭ ‬إسبانيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دول‭ ‬أخرى،‭ ‬إلى‭ ‬قضية‭ ‬رفعتها‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬تتهم‭ ‬فيها‭ ‬بريتوريا‭ ‬إسرائيل‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬إبادة‭ ‬جماعية‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬استضافت‭ ‬مدريد‭ ‬تجمعا‭ ‬لممثلين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬وعربية‭ ‬لمناقشة‭ ‬كيفية‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬للصراع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني‭.‬

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