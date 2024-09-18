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وفاة سكيلاتشي هداف كأس العالم 1990

9/18/2024 7:24:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬توفي‭ ‬المهاجم‭ ‬السابق‭ ‬سالفاتوري‭ ‬‮«‬توتو‮»‬‭ ‬سكيلاتشي‭ ‬هدّاف‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬1990‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬59‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬صراع‭ ‬طويل‭ ‬مع‭ ‬المرض،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أفاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬توفي‭ ‬توتو‭ ‬سكيلاتشي،‭ ‬اللاعب‭-‬الرمز‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬1990‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ (‬الأربعاء‭) ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬59‭ ‬عاما‮»‬،‭ ‬وقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تخصيص‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬قبل‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬الأحد‭.‬

وكان‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬نعت‭ ‬سكيلاتشي‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬ألوانه‭ ‬وبات‭ ‬رمزا‭ ‬كرويا‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬والعالم‭ ‬بعدما‭ ‬تألق‭ ‬خلال‭ ‬مونديال‭ ‬إيطاليا‭ ‬1990‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭. ‬ونشر‭ ‬يوفنتوس‭ ‬صورة‭ ‬للمهاجم‭ ‬بقميص‭ ‬البيانكونيري‭ ‬أرفقها‭ ‬بعبارة‭ ‬‮«‬وداعا‭ ‬توت‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬تقرير‭ ‬إعلامي‭ ‬إيطالي‭ ‬أنّ‭ ‬سكيلاتشي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬بباليرمو‭ ‬بعد‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬القولون‭.‬

كما‭ ‬نعاه‭ ‬إنتر‭ ‬بطل‭ ‬إيطاليا‭ ‬الذي‭ ‬ارتدى‭ ‬سكيلاتشي‭ ‬قميصه‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1992‭ ‬و1994‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حقق‭ ‬حلم‭ ‬البلاد‭ ‬بأكملها‭ ‬خلال‭ ‬الليالي‭ ‬السحرية‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬1990‭. ‬إنتر‭ ‬يقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عائلة‭ ‬سكيلاتشي‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬توتو‮»‬‭.‬

دافع‭ ‬توتو‭ ‬عن‭ ‬ناديي‭ ‬يوفنتوس‭ (‬1989-1992‭) ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬معه‭ ‬بكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬1990،‭ ‬وإنتر‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬نادي‭ ‬ميسينا‭ (‬1982-1989‭)‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬بنجاح‭ ‬مدوّ‭. ‬غادر‭ ‬انتر‭ ‬لينضم‭ ‬الى‭ ‬جوبيلو‭ ‬إيواتا‭ ‬الياباني‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬معه‭ ‬مسيرته‭ ‬عام‭ ‬1997‭.‬

بات‭ ‬بطلا‭ ‬وطنيا‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬1990‭ ‬بعدما‭ ‬سجّل‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬جعلته‭ ‬يتربع‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الهدافين‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬بلاده،‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬إيطاليا‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬خسرت‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬3‭-‬4‭ ‬بعد‭ ‬تعادلهما‭ ‬1-1‭ ‬في‭ ‬الوقتين‭ ‬الأصلي‭ ‬والإضافي‭ ‬أمام‭ ‬جمهورها‭ ‬في‭ ‬نابولي‭.‬

وافتتح‭ ‬سكيلاتشي‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬17،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعادل‭ ‬كلاوديو‭ ‬كانيجيا‭ ‬للأرجنتين‭. ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬أمام‭ ‬إنجلترا،‭ ‬منح‭ ‬المهاجم‭ ‬الفوز‭ ‬لبلاده‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬2‭-‬1‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬86‭.‬

وتُوّج‭ ‬سكيلاتشي‭ ‬بجائزة‭ ‬الحذاء‭ ‬الذهبي‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬لهدّاف‭ ‬البطولة،‭ ‬كما‭ ‬نال‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬أمثال‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬مارادونا‭ ‬والألماني‭ ‬لوثار‭ ‬ماتيوس‭ ‬الذي‭ ‬تُوّج‭ ‬باللقب‭ ‬مع‭ ‬بلاده‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الأرجنتين‭ ‬1‭-‬0‭.‬

وأنهى‭ ‬سكيلاتشي‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬وسجل‭ ‬هدفه‭ ‬السابع‭ ‬الأخير‭ ‬لإيطاليا،‭ ‬مسيرته‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1991‭.‬

بعد‭ ‬اعتزاله،‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬صقلية‭ ‬وأنشأ‭ ‬مدرسة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬باليرمو‭. ‬وظهر‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬برامج‭ ‬تلفزيون‭ ‬الواقع‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬وشارك‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الإيطالية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الألعاب‭ ‬‮«‬بكين‭ ‬إكسبرس‮»‬،‭ ‬وكشف‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المناسبة‭ ‬عن‭ ‬إصابته‭ ‬بمرض‭ ‬السرطان‭.‬

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