إريكسن: تركيزي منصب على الموسم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (أ ف ب): يركز لاعب الوسط الدنماركي المخضرم كريستيان إريكسن على موسمه الحالي، في ضوء تكهنات حول إمكانية رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ويُعد إريكسن من أوائل التعاقدات التي أبرمها المدرب الهولندي إريك تن هاغ عقب تعيينه على رأس «الشياطين الحمر» عام 2022، لكنّ دور ابن الـ 32 عاما تقلّص الموسم الماضي.
وارتبط اسم نجم توتنهام السابق الذي تعرّض لأزمة قلبية حادة خلال كأس أوروبا صيف 2021، بالانتقال إلى ناديه السابق أياكس الهولندي، أو أندرلخت البلجيكي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة. لكنّ إريكسن بقي في صفوف يونايتد بعد إغلاق فترة الانتقالات وترك أثرا إيجابيا منذ عودته إلى التشكيلة الأساسية.
وخاض اللاعب مشاركته الأساسية الأولى هذا الموسم خلال الفوز على ساوثمبتون السبت 3-0، قبل أن يتبعها بثنائية ضد بارنسلي من الدرجة الثالثة (7-0 ليونايتد) في الدور الثالث لكأس الرابطة الإنجليزية.
وعلّق إريكسن «أشعر بنحو جيد جدا في يونايتد. إذا قالوا لي أن أرحل، سأرحل، لكنني لم أسمع ذلك. أنا من الأشخاص الذين يحبون أن يكونوا في مكان حيث تكون عائلتي مستقرة وفي الوقت عينه أن أكون في مكان أستطيع أن ألعب فيه، هذا هو هدفي دائما».
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