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إريكسن: تركيزي منصب على الموسم

9/18/2024 7:24:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يركز‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدنماركي‭ ‬المخضرم‭ ‬كريستيان‭ ‬إريكسن‭ ‬على‭ ‬موسمه‭ ‬الحالي،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬تكهنات‭ ‬حول‭ ‬إمكانية‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭.‬

ويُعد‭ ‬إريكسن‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬التعاقدات‭ ‬التي‭ ‬أبرمها‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬عقب‭ ‬تعيينه‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬لكنّ‭ ‬دور‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬تقلّص‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وارتبط‭ ‬اسم‭ ‬نجم‭ ‬توتنهام‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬تعرّض‭ ‬لأزمة‭ ‬قلبية‭ ‬حادة‭ ‬خلال‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬صيف‭ ‬2021،‭ ‬بالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬ناديه‭ ‬السابق‭ ‬أياكس‭ ‬الهولندي،‭ ‬أو‭ ‬أندرلخت‭ ‬البلجيكي،‭ ‬خلال‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬الأخيرة‭. ‬لكنّ‭ ‬إريكسن‭ ‬بقي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬يونايتد‭ ‬بعد‭ ‬إغلاق‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬وترك‭ ‬أثرا‭ ‬إيجابيا‭ ‬منذ‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭.‬

وخاض‭ ‬اللاعب‭ ‬مشاركته‭ ‬الأساسية‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ساوثمبتون‭ ‬السبت‭ ‬3-0،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتبعها‭ ‬بثنائية‭ ‬ضد‭ ‬بارنسلي‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ (‬7-0‭ ‬ليونايتد‭) ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لكأس‭ ‬الرابطة‭ ‬الإنجليزية‭.‬

وعلّق‭ ‬إريكسن‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بنحو‭ ‬جيد‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬يونايتد‭. ‬إذا‭ ‬قالوا‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أرحل،‭ ‬سأرحل،‭ ‬لكنني‭ ‬لم‭ ‬أسمع‭ ‬ذلك‭. ‬أنا‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يحبون‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬حيث‭ ‬تكون‭ ‬عائلتي‭ ‬مستقرة‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬ألعب‭ ‬فيه،‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬هدفي‭ ‬دائما‮»‬‭.‬

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