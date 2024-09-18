تسعة أهداف قياسية لبايرن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيقوسيا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بتسجيله‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬9‭-‬2‭. ‬وقبل‭ ‬مباراة‭ ‬ملعب‭ ‬أليانتس‭ ‬أرينا‭ ‬التي‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬المهاجم‭ ‬الإنجليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬رباعية‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬تشامبيونز‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬1992‭. ‬وكان‭ ‬أيضا‭ ‬أكبر‭ ‬فوز‭ ‬لبايرن‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬خضعت‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬لتغيير‭ ‬في‭ ‬نظامها،‭ ‬بعد‭ ‬سحقه‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬8‭-‬2‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭. ‬وسجل‭ ‬بايرن‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬1973،‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬أومونيا‭ ‬القبرصي‭ ‬9‭-‬0‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭. ‬والفوز‭ ‬بنتيجة‭ ‬9‭-‬2‭ ‬على‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬تسجيل‭ ‬11‭ ‬هدفا،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسي‭ ‬على‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬لاكورونيا‭ ‬الإسباني‭ ‬8‭-‬3‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭.‬

وتبقى‭ ‬المباراة‭ ‬الأكثر‭ ‬غزارة‭ ‬بين‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬وليغيا‭ ‬وارسو‭ ‬البولندي‭ (‬8-4‭) ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2017‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬فيها‭ ‬الأول‭ ‬5‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬32‭ ‬دقيقة‭ ‬فقط‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬سبورتينغ‭ ‬البرتغالي‭ ‬على‭ ‬أبويل‭ ‬القبرصي‭ ‬16‭-‬1‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الكؤوس‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬1963‭ ‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬الأغزر‭ ‬أهدافا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المسابقات‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭.‬