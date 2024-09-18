تسعة أهداف قياسية لبايرن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيقوسيا - (أ ف ب): حقق بايرن ميونيخ الألماني رقما قياسيا يوم الثلاثاء بتسجيله تسعة أهداف في مباراة واحدة، للمرة الأولى في العصر الحديث من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد فوزه على دينامو زغرب الكرواتي 9-2. وقبل مباراة ملعب أليانتس أرينا التي سجل خلالها المهاجم الإنجليزي هاري كاين رباعية لم يسجل أي فريق تسعة أهداف في بطولة «تشامبيونز ليغ» منذ 1992. وكان أيضا أكبر فوز لبايرن في البطولة القارية الأولى التي خضعت هذا الموسم لتغيير في نظامها، بعد سحقه برشلونة الإسباني 8-2 في عام 2020. وسجل بايرن تسعة أهداف سابقا في كأس أوروبا 1973، عندما فاز على أومونيا القبرصي 9-0 في ذهاب الدور الثاني. والفوز بنتيجة 9-2 على دينامو زغرب هو الثاني الذي يشهد تسجيل 11 هدفا، بعد فوز موناكو الفرنسي على ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني 8-3 في نوفمبر 2023.
وتبقى المباراة الأكثر غزارة بين بوروسيا دورتموند الألماني وليغيا وارسو البولندي (8-4) في نسخة 2017 التي تقدم فيها الأول 5-2 بعد 32 دقيقة فقط.
يذكر أن فوز سبورتينغ البرتغالي على أبويل القبرصي 16-1 في ذهاب الدور الثاني من كأس الكؤوس الأوروبية في نوفمبر 1963 كانت المباراة الأغزر أهدافا في تاريخ المسابقات الأوروبية لكرة القدم لدى الرجال.
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