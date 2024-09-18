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أرسنال أمام امتحانين مفصليين

9/18/2024 7:24:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيرغامو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حضّ‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬جورجينيو‭ ‬فريقه‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمام‭ ‬أتالانتا‭ ‬الإيطالي‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬كنقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬موقعته‭ ‬المهمة‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭.‬

ويخوض‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬أسبوعا‭ ‬حساسا‭ ‬استهله‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬اللندني‭ ‬توتنهام‭ ‬1‭-‬0‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭.‬

ويشدّ‭ ‬فريق‭ ‬غرب‭ ‬لندن‭ ‬الرحال‭ ‬إلى‭ ‬برغامو،‭ ‬حيث‭ ‬سيفتتح‭ ‬مشواره‭ ‬القاري‭ ‬بمواجهة‭ ‬أتالانتا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬ثقيلا‭ ‬على‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬إنجلترا‭.‬

وأصبحت‭ ‬مهمة‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيدا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬غاب‭ ‬لاعبا‭ ‬الوسط‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس‭ ‬والنروجي‭ ‬مارتن‭ ‬أوديغارد‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬توتنهام‭ ‬بداعي‭ ‬الإيقاف‭ ‬والإصابة‭.‬

لكن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ملأ‭ ‬جورجينيو‭ ‬الفراغ‭ ‬بحلوله‭ ‬مكان‭ ‬رايس‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬رائع،‭ ‬نجح‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬برميرليغ‭ ‬بفضل‭ ‬هدف‭ ‬المدافع‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬ماغالايش‭ ‬الرأسي‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

ومن‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬رايس‭ ‬الى‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬ضد‭ ‬أتالانتا،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أرتيتا‭ ‬ينتظر‭ ‬عودة‭ ‬أوديغارد‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬في‭ ‬كاحله‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬النروجي‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أنّ‭ ‬روزنامة‭ ‬المباريات‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬‮«‬عطوفة‮»‬‭ ‬على‭ ‬أرسنال،‭ ‬إذ‭ ‬سيحصل‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬إضافية‭ ‬للراحة‭ ‬قبل‭ ‬الموقعة‭ ‬النارية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الإتحاد‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬أعرب‭ ‬جورجينيو‭ ‬عن‭ ‬اعتقاده‭ ‬بأنّ‭ ‬تحقيق‭ ‬أداء‭ ‬ونتيجة‭ ‬إيجابيين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬أتالانتا‭ ‬سيمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لتحقيق‭ ‬المثل‭ ‬أمام‭ ‬سيتي‭.‬

وقال‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تريد‭ ‬تحقيق‭ ‬أشياء‭ ‬كبيرة،‭ ‬فأنت‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تتحلى‭ ‬بعقلية‭ ‬محاولة‭ ‬الفوز‭ ‬بكل‭ ‬مباراة‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ما‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نريد‭ ‬القيام‭ ‬به‭. ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬الإيمان‭ ‬بما‭ ‬تفعله‭. ‬نحن‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك‭ ‬ونستمر‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬لتحسين‭ ‬الأمور‭ ‬والقيام‭ ‬بالأمور‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭. ‬نحن‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نستمر‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

عقدة‭ ‬الألقاب‭ ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬تخلفه‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬سيتي‭ ‬المتصدر،‭ ‬يدرك‭ ‬رجال‭ ‬أرتيتا‭ ‬أنّ‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬للخسارة‭ ‬في‭ ‬مانشستر،‭ ‬كما‭ ‬أنهم‭ ‬لن‭ ‬يرغبوا‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مشوارهم‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬بحلتها‭ ‬الجديدة‭ ‬بخسارة‭.‬

ورغم‭ ‬تطوره‭ ‬الملحوظ‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬أرتيتا‭ ‬الذي‭ ‬مدد‭ ‬أخيرا‭ ‬عقده‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬لم‭ ‬يحرز‭ ‬الاخير‭ ‬سوى‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬إنجلترا‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬لكنّ‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬الشاب‭ ‬مقتنع‭ ‬بأنّ‭ ‬فريقه‭ ‬يملك‭ ‬الشخصية‭ ‬للفوز‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬الكبرى‭.‬

وقال‭ ‬أرتيتا‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬أشخاص‭ ‬أقوياء‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬كسرهم‭ ‬بسهولة‭. ‬إنهم‭ ‬يحبون‭ ‬اللعبة‭ ‬ونحن‭ ‬نحب‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لكي‭ ‬تحب‭ ‬اللعبة‭ ‬وتفوز،‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬أشياء‭ ‬يصفها‭ ‬الناس‭ ‬بالقبيحة‭. ‬الاستمتاع‭ ‬بهذه‭ ‬الأشياء‭ ‬القبيحة‭ ‬هو‭ ‬مجاملة‭ ‬كبيرة‭ ‬لهذا‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

وسيشكّل‭ ‬أتالانتا‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬اختبارا‭ ‬لا‭ ‬يُستهان‭ ‬به‭ ‬للفريق‭ ‬الإنجليزي‭.‬

وتمكن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬جان‭ ‬بييرو‭ ‬غاسبيريني‭ ‬من‭ ‬تعويض‭ ‬خسارتيه‭ ‬المتتاليتين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬تورينو‭ ‬وإنتر‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬فيورنتينا‭ ‬3‭-‬2‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬جورجينيو‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭ ‬وبدنية‭. ‬إنه‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬بدنيا‭ ‬للغاية‭. ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬سهلة،‭ ‬وستكون‭ ‬الأجواء‭ ‬حارة‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭. ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمعركة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

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