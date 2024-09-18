أرسنال أمام امتحانين مفصليين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيرغامو - (أ ف ب): حضّ لاعب الوسط جورجينيو فريقه أرسنال الإنجليزي على استخدام مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أتالانتا الإيطالي اليوم الخميس، كنقطة انطلاق لتحقيق النجاح في موقعته المهمة أمام غريمه في السنوات الماضية مانشستر سيتي هذا الأسبوع في الدوري الإنجليزي.
ويخوض فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا أسبوعا حساسا استهله بالفوز على جاره اللندني توتنهام 1-0 الأحد الماضي.
ويشدّ فريق غرب لندن الرحال إلى برغامو، حيث سيفتتح مشواره القاري بمواجهة أتالانتا، قبل أن يحلّ ضيفا ثقيلا على سيتي بطل إنجلترا.
وأصبحت مهمة «المدفعجية» أكثر تعقيدا بعد أن غاب لاعبا الوسط ديكلان رايس والنروجي مارتن أوديغارد عن مواجهة توتنهام بداعي الإيقاف والإصابة.
لكن بعد أن ملأ جورجينيو الفراغ بحلوله مكان رايس على نحو رائع، نجح أرسنال في حصد انتصاره الثالث في أربع مباريات في برميرليغ بفضل هدف المدافع البرازيلي غابريال ماغالايش الرأسي في الشوط الثاني.
ومن المرتقب أن يعود رايس الى التشكيلة الأساسية ضد أتالانتا، لكن لا يزال أرتيتا ينتظر عودة أوديغارد الذي أصيب في كاحله خلال مشاركته مع المنتخب النروجي.
ولا شك أنّ روزنامة المباريات لم تكن «عطوفة» على أرسنال، إذ سيحصل سيتي على 24 ساعة إضافية للراحة قبل الموقعة النارية على ملعب الإتحاد. ومع ذلك، أعرب جورجينيو عن اعتقاده بأنّ تحقيق أداء ونتيجة إيجابيين على أرض أتالانتا سيمهد الطريق لتحقيق المثل أمام سيتي.
وقال لاعب المنتخب الإيطالي «إذا كنت تريد تحقيق أشياء كبيرة، فأنت بحاجة إلى أن تتحلى بعقلية محاولة الفوز بكل مباراة».
وأردف «هذا ما نحتاج إلى القيام به وهذا ما نريد القيام به. عليك أن تستمر في الإيمان بما تفعله. نحن نفعل ذلك ونستمر في العمل الجاد لتحسين الأمور والقيام بالأمور بشكل صحيح. نحن على الطريق الصحيح وعلينا أن نستمر في ذلك».
عقدة الألقاب
وفي ظل تخلفه بفارق نقطتين عن سيتي المتصدر، يدرك رجال أرتيتا أنّ لا مجال للخسارة في مانشستر، كما أنهم لن يرغبوا في افتتاح مشوارهم في المسابقة القارية بحلتها الجديدة بخسارة.
ورغم تطوره الملحوظ تحت قيادة أرتيتا الذي مدد أخيرا عقده لفترة طويلة، لم يحرز الاخير سوى لقب كأس إنجلترا عام 2020، لكنّ المدرب الإسباني الشاب مقتنع بأنّ فريقه يملك الشخصية للفوز بالمزيد من الألقاب الكبرى.
وقال أرتيتا «لدينا أشخاص أقوياء لا يمكن كسرهم بسهولة. إنهم يحبون اللعبة ونحن نحب الفوز».
وتابع «لكي تحب اللعبة وتفوز، عليك أن تفعل أشياء يصفها الناس بالقبيحة. الاستمتاع بهذه الأشياء القبيحة هو مجاملة كبيرة لهذا الفريق في الوقت الحالي».
وسيشكّل أتالانتا بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم الماضي اختبارا لا يُستهان به للفريق الإنجليزي.
وتمكن فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني من تعويض خسارتيه المتتاليتين في الدوري أمام تورينو وإنتر بالفوز على فيورنتينا 3-2 الأحد.
وقال جورجينيو «ستكون مباراة صعبة للغاية وبدنية. إنه فريق قوي بدنيا للغاية. لن تكون المباراة سهلة، وستكون الأجواء حارة في إيطاليا. نحتاج إلى الاستعداد لمعركة أخرى».
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