كاواساكي يفوز على أولسان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سول‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬كاواساكي‭ ‬فرونتال‭ ‬الياباني‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬أولسان‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬1‭/ ‬صفر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬الدوري‭ (‬الشرق‭) ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭.‬

وفشل‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬كافة‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬اتيحت‭ ‬لهما‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لينتهي‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬نجح‭ ‬كاواساكي‭ ‬فرونتال‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬الثمين‭ ‬بواسطة‭ ‬مارسينيو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬54‭. ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى،‭ ‬تعادل‭ ‬شنغهاي‭ ‬الصيني‭ ‬مع‭ ‬جوهر‭ ‬دار‭ ‬التعظيم‭ ‬الماليزي‭ ‬2‭/‬2‭.‬

وسجل‭ ‬هدفي‭ ‬شنغهاي‭ ‬الثنائي‭ ‬جوستافو‭ ‬سوزا‭ ‬وويليان‭ ‬بوب،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬عارف‭ ‬أيمن‭ ‬هدفي‭ ‬جوهر‭ ‬دار‭ ‬التعظيم‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬و56‭. ‬وتقام‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬يومي‭ ‬1و‭ ‬2‭ ‬أكتوبر،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬يوم‭ ‬أول‭ ‬أكتوبر‭ ‬سنترال‭ ‬كوست‭ ‬مع‭ ‬بوريرام‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬جوسفورد،‭ ‬وبوهانج‭ ‬ستيلرز‭ ‬مع‭ ‬شنغهاي‭ ‬بورت‭ ‬في‭ ‬بوهانج،‭ ‬وكاواساكي‭ ‬فرونتال‭ ‬مع‭ ‬جوانغجو‭ ‬في‭ ‬كاواساكي،‭ ‬وجوهور‭ ‬مع‭ ‬شنغهاي‭ ‬شينهوا‭ ‬في‭ ‬جوهور‭ ‬بارو‭.‬

فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬يوم‭ ‬2‭ ‬أكتوبر‭ ‬فيسيل‭ ‬كوبي‭ ‬مع‭ ‬شاندونج‭ ‬تايشان‭ ‬في‭ ‬كوبي،‭ ‬ويوكوهاما‭ ‬مارينوس‭ ‬مع‭ ‬أولسان‭ ‬في‭ ‬يوكوهاما‭.‬

وتتأهل‭ ‬الأندية‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الثمانية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬لمرحلة‭ ‬الدوري،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭.‬







