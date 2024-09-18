كاواساكي يفوز على أولسان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سول - (د ب أ): فاز فريق كاواساكي فرونتال الياباني على مضيفه أولسان الكوري الجنوبي 1/ صفر في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري (الشرق) في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما خلال الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني نجح كاواساكي فرونتال في تسجيل هدف الفوز الثمين بواسطة مارسينيو في الدقيقة 54. وفي مباراة أخرى، تعادل شنغهاي الصيني مع جوهر دار التعظيم الماليزي 2/2.
وسجل هدفي شنغهاي الثنائي جوستافو سوزا وويليان بوب، فيما سجل عارف أيمن هدفي جوهر دار التعظيم في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و56. وتقام الجولة الثانية من منافسات منطقة الشرق يومي 1و 2 أكتوبر، حيث يلتقي يوم أول أكتوبر سنترال كوست مع بوريرام يونايتد في جوسفورد، وبوهانج ستيلرز مع شنغهاي بورت في بوهانج، وكاواساكي فرونتال مع جوانغجو في كاواساكي، وجوهور مع شنغهاي شينهوا في جوهور بارو.
فيما يلتقي يوم 2 أكتوبر فيسيل كوبي مع شاندونج تايشان في كوبي، ويوكوهاما مارينوس مع أولسان في يوكوهاما.
وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى في منطقة الشرق لمرحلة الدوري، من أجل المنافسة في دور الـ16.
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