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فيفا ينشر تقرير محكمة كرة القدم

9/18/2024 7:24:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬نشر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬محكمة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬والذي‭ ‬يغطي‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2024‭.‬

وذكر‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للفيفا‭ ‬أن‭ ‬التقرير‭ ‬يلقي‭ ‬الضوء‭ ‬بصورة‭ ‬شاملة‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وقسم‭ ‬فيفا‭ ‬المعني‭ ‬بوضع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬الذي‭ ‬يتبع‭ ‬لقسم‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والامتثال،‭ ‬ويقوم‭ ‬مقام‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمحكمة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وذكر‭ ‬ذات‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬القسم‭ ‬تلقى‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬يغطيها‭ ‬التقرير‭ ‬إجمالي‭ ‬19589‭ ‬حالة‭ ‬وطلبا‭ ‬واستفسارا‭ (‬مقارنة‭ ‬بإجمالي‭ ‬18353‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬2022‭/‬2023‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬مستوى‭ ‬عمل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬لقسم‭ ‬وضع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬تغطي‭ ‬تسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬والطلبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالجانب‭ ‬التنظيمي‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬تحديث‭ ‬الإطار‭ ‬التنظيمي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يمثل‭ ‬إحدى‭ ‬أولويات‭ ‬فيفا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬وضعت‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للعبة‭ ‬عبر‭ ‬العالم‭: ‬2023‭/‬2027‭ ‬عملية‭ ‬تحديث‭ ‬أنظمة‭ ‬فيفا‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬الجهود‭ ‬التنظيمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬فيفا‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2021‭ ‬لتجمع‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬واحدة‭ ‬كافة‭ ‬هيئات‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬التابعة‭ ‬لفيفا‭.‬

وذكر‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬أنه‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬أدخل‭ ‬فيفا‭ ‬تغييرات‭ ‬تنظيمية‭ ‬نوعية‭ ‬إضافية‭ ‬خلال‭ ‬2023‭/‬2024‭. ‬وفي‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬صادق‭ ‬مجلس‭ ‬فيفا‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالغرف‭ ‬الوطنية‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭.‬



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