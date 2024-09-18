فيفا ينشر تقرير محكمة كرة القدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النسخة الثالثة من تقرير محكمة كرة القدم، والذي يغطي الفترة الممتدة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024.
وذكر الموقع الرسمي للفيفا أن التقرير يلقي الضوء بصورة شاملة على عمل كل من محكمة كرة القدم وقسم فيفا المعني بوضع اللاعبين، الذي يتبع لقسم الشؤون القانونية والامتثال، ويقوم مقام الأمانة العامة لمحكمة كرة القدم.
وذكر ذات المصدر أن القسم تلقى خلال الفترة التي يغطيها التقرير إجمالي 19589 حالة وطلبا واستفسارا (مقارنة بإجمالي 18353 خلال النسخة السابقة 2022/2023)، وهو ما يمثل مستوى عمل غير مسبوق لقسم وضع اللاعبين، مع الإشارة إلى أن هذه الزيادة تغطي تسوية المنازعات والطلبات المتعلقة بالجانب التنظيمي.
يذكر أن تحديث الإطار التنظيمي لكرة القدم يمثل إحدى أولويات فيفا على مدى السنوات الأخيرة، وفي هذا الإطار، وضعت الأهداف الاستراتيجية للعبة عبر العالم: 2023/2027 عملية تحديث أنظمة فيفا مجددا في صلب الجهود التنظيمية التي يقوم بها فيفا.
يذكر أن محكمة كرة القدم تأسست في الأول من أكتوبر 2021 لتجمع تحت مظلة واحدة كافة هيئات اتخاذ القرار التابعة لفيفا.
وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي أنه تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية، أدخل فيفا تغييرات تنظيمية نوعية إضافية خلال 2023/2024. وفي ديسمبر 2023، صادق مجلس فيفا على مبادئ الاعتراف بالغرف الوطنية لتسوية المنازعات.
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