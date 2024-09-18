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((فيفا)) يطلق حملة لنشر الوعي إزاء ارتجاج الدماغ

9/18/2024 7:24:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أطلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬حملة‭ ‬لنشر‭ ‬الوعي‭ ‬إزاء‭ ‬ارتجاج‭ ‬الدماغ‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬اشتبه‭ ‬بالإصابة‭ ‬وبادر‭ ‬بالحماية‭: ‬تجنب‭ ‬الخطر‭ ‬أهم‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مباراة‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬تأتي‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للعبة‭ ‬العالمية‭ ‬2023‭/‬2027‭.‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بشأن‭ ‬ارتجاج‭ ‬الدماغ‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يصيب‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬وقد‭ ‬حظيت‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬ومدربين‭ ‬وأطباء‭ ‬فرق‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬تهدف‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬أعدت‭ ‬بعد‭ ‬التشاور‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬فيفا‭ ‬وخبراء‭ ‬الصحة‭ ‬الدماغية‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬قدرة‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬والطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬والمشجعين‭ ‬على‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬علامات‭ ‬ارتجاج‭ ‬الدماغ‭ ‬وأعراضه‭.‬

وتشدد‭ ‬الحملة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأعراض‭ ‬قد‭ ‬تظهر‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬الإصابة،‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬إرشادات‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬العودة‭ ‬للعب‭ ‬بأمان‭ ‬بعد‭ ‬الاشتباه‭ ‬بحصول‭ ‬ارتجاج‭ ‬دماغي‭.‬

وهذه‭ ‬الموارد‭ ‬المعدة‭ ‬حسب‭ ‬الطلب،‭ ‬مصممة‭ ‬لتمكين‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والأندية‭ ‬والدوريات‭ ‬المحترفة‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬مجتمعات‭ ‬الهواة‭ ‬والبراعم‭.‬

وسيتم‭ ‬نشر‭ ‬الحملة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‮
‬فيفا،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬توزيع‭ ‬مجموعات‭ ‬الأدوات‭ ‬على‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬الـ211‭ ‬لنشرها‭ ‬محليا‭ ‬وإقليميا‭.‬

وبمناسبة‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الحملة،‭ ‬قال‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬رئيس‭ ‬فيفا‭: ‬‮«‬الارتجاج‭ ‬هو‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الدماغ،‭ ‬ويجب‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬دوما‭ ‬بكل‭ ‬جدية‭. ‬لعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يستمتع‭ ‬به‭ ‬الجميع‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬مؤشرات‭ ‬ارتجاج‭ ‬الدماغ‭ ‬وإدراك‭ ‬مخاطره‭ ‬والتعامل‭ ‬معه‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل،‭ ‬نكون‭ ‬قد‭ ‬وضعنا‭ ‬سلامة‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬أولوياتنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أتوجه‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬للاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬لدى‭ ‬فيفا‭ ‬على‭ ‬جهودها‭ ‬لإطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬معنا‭ ‬وعلى‭ ‬اتباع‭ ‬النصائح‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬زملاؤنا‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الدكتور‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬جيبريسوس‭: ‬‮«‬يشكل‭ ‬ارتجاج‭ ‬الدماغ‭ ‬مشكلة‭ ‬صحية‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مستويات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الرياضات،‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬مستويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬من‭ ‬الوعي‭ ‬والعمل،‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب،‭ ‬تفتخر‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بتعاونها‭ ‬مع‭ ‬فيفا‭ ‬لإطلاق‭ ‬حملة‭ ‬اشتبه‭ ‬بالإصابة‭ ‬وبادر‭ ‬بالحماية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬الترويج‭ ‬لطرق‭ ‬حماية‭ ‬الدماغ‭ ‬للاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬صغارا‭ ‬وكبارا،‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬ارتجاج‭ ‬الدماغ‮»‬‭.‬





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