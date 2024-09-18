أبوظبي تستضيف الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تستضيف أبوظبي الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية – أبوظبي 2024، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، وذلك يومي 26 و27 أكتوبر المقبل، وذلك في ساحة مخصصة على كورنيش أبوظبي.
وسيشهد الحدث منافسة مثيرة بين أفضل لاعبي كرة السلة الثلاثية على مستوى العالم، بمن فيهم الفائزون بالميداليات في أولمبياد باريس الأخيرة.
وتجمع بطولة هذا العام نخبة لاعبي كرة السلة الثلاثية من جميع أنحاء العالم، حيث استحوذت هذه الرياضة على اهتمام الجماهير العالمية بسرعتها وأسلوبها الفريد والمبتكر.
جدير بالذكر أن الفريق الهولندي قد أحرز الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، فيما سيتواجد فريق أمستردام في البطولة التي تستضيفها أبوظبي في أكتوبر هذا العام، كما ينضم إلى المنافسات فريق Ub من صربيا، أحد أبرز الفرق في كرة السلة الثلاثية بمهاراته الفريدة، بالإضافة إلى فرق فيينا من النمسا، وهانغتشو من الصين، وأولان باتر إم إم سي إنيرجي من منغوليا.
ولا تزال القائمة النهائية للفرق المشاركة قيد الإعداد مع انتظار المزيد من الفرق المتأهلة للحدث.
وتشهد بطولة أبوظبي التي تقام ضمن موسم الجولة العالمية 14 فريقاً دولياً، إلى جانب فريق محلي من بطولة دوري كرة السلة الثلاثية المجتمعية الشهيرة. وبفضل جهود مجلس أبوظبي الرياضي، تستمر البطولة المجتمعية على مدار العام، وتختتم منافساتها بحصول الفريق الفائز على حق تمثيل أبوظبي في الحدث الرئيسي يومي 26 و27 أكتوبر، لتضفي بذلك لمسة محلية إلى المنافسة الدولية.
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