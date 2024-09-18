أبوظبي تستضيف الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستضيف‭ ‬أبوظبي‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬ – ‭ ‬أبوظبي‭ ‬2024،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬مجلس‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرياضي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وذلك‭ ‬يومي‭ ‬26‭ ‬و27‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬مخصصة‭ ‬على‭ ‬كورنيش‭ ‬أبوظبي‭.‬

وسيشهد‭ ‬الحدث‭ ‬منافسة‭ ‬مثيرة‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الفائزون‭ ‬بالميداليات‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬الأخيرة‭.‬

وتجمع‭ ‬بطولة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬نخبة‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬استحوذت‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬الجماهير‭ ‬العالمية‭ ‬بسرعتها‭ ‬وأسلوبها‭ ‬الفريد‭ ‬والمبتكر‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬الهولندي‭ ‬قد‭ ‬أحرز‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬فيما‭ ‬سيتواجد‭ ‬فريق‭ ‬أمستردام‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬كما‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬المنافسات‭ ‬فريق‭ ‬ Ub ‭ ‬من‭ ‬صربيا،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬بمهاراته‭ ‬الفريدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فرق‭ ‬فيينا‭ ‬من‭ ‬النمسا،‭ ‬وهانغتشو‭ ‬من‭ ‬الصين،‭ ‬وأولان‭ ‬باتر‭ ‬إم‭ ‬إم‭ ‬سي‭ ‬إنيرجي‭ ‬من‭ ‬منغوليا‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬قيد‭ ‬الإعداد‭ ‬مع‭ ‬انتظار‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬المتأهلة‭ ‬للحدث‭.‬

وتشهد‭ ‬بطولة‭ ‬أبوظبي‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬ضمن‭ ‬موسم‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬14‭ ‬فريقاً‭ ‬دولياً،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فريق‭ ‬محلي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الثلاثية‭ ‬المجتمعية‭ ‬الشهيرة‭. ‬وبفضل‭ ‬جهود‭ ‬مجلس‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرياضي،‭ ‬تستمر‭ ‬البطولة‭ ‬المجتمعية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬وتختتم‭ ‬منافساتها‭ ‬بحصول‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬تمثيل‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬يومي‭ ‬26‭ ‬و27‭ ‬أكتوبر،‭ ‬لتضفي‭ ‬بذلك‭ ‬لمسة‭ ‬محلية‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬الدولية‭.‬

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