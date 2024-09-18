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فيدرر ينصح نادال بعدم تأخير اعتزاله

9/18/2024 7:24:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬نصح‭ ‬السويسري‭ ‬روجر‭ ‬فيدرر‭ ‬أسطورة‭ ‬التنس‭ ‬صديقه‭ ‬ومنافسه‭ ‬التقليدي‭ ‬السابق‭ ‬الإسباني‭ ‬رافاييل‭ ‬نادال‭ ‬بعدم‭ ‬تأخير‭ ‬قرار‭ ‬اعتزاله‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭.‬

وقال‭ ‬فيدرر‭ ‬الفائز‭ ‬بـ‭ ‬20‭ ‬لقبا‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬لافر‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬سيكون‭ ‬مفيدا‭ ‬وبمجرد‭ ‬حسم‭ ‬القرار،‭ ‬بإمكانه‭ ‬الاسترخاء‮»‬‭.‬

وأنهى‭ ‬فيدرر‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬لافر‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬نادال‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬لافر‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لكنه‭ ‬أعلن‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬هو‭ ‬الأخير‭ ‬للنجم‭ ‬الإسباني‭ ‬الفائز‭ ‬بـ‭ ‬22‭ ‬لقبا‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬وسط‭ ‬تلميحات‭ ‬منه‭ ‬بنيته‭ ‬الاعتزال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وتعرض‭ ‬نادال‭ ‬لإصابات‭ ‬عديدة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتحدد‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬لافر‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬من‭ ‬عدمه‭.‬

وقال‭ ‬فيدرر‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تسنح‭ ‬فرصة‭ ‬لنادال‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أخيرة‭ ‬بنهاية‭ ‬مشواره،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬مستعدا‮»‬‭.‬

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