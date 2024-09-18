فيدرر ينصح نادال بعدم تأخير اعتزاله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): نصح السويسري روجر فيدرر أسطورة التنس صديقه ومنافسه التقليدي السابق الإسباني رافاييل نادال بعدم تأخير قرار اعتزاله لفترة طويلة.
وقال فيدرر الفائز بـ 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل انطلاق بطولة كأس لافر هذا الأسبوع في برلين «اتخاذ قرار في مرحلة ما سيكون مفيدا وبمجرد حسم القرار، بإمكانه الاسترخاء».
وأنهى فيدرر مسيرته مع التنس في بطولة كأس لافر عام 2022. وكان من المنتظر أن يشارك نادال في بطولة كأس لافر في برلين هذا العام، لكنه أعلن انسحابه من البطولة في الأسبوع الماضي. ومن المرجح أن يكون عام 2024 هو الأخير للنجم الإسباني الفائز بـ 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وسط تلميحات منه بنيته الاعتزال هذا الموسم.
وتعرض نادال لإصابات عديدة خلال الفترة الأخيرة، لكن لم يتحدد بعد ما إذا كان انسحابه من كأس لافر بسبب الإصابة من عدمه.
وقال فيدرر «كنت أتمنى أن تسنح فرصة لنادال للمشاركة في بطولة أخيرة بنهاية مشواره، لكنه قال إنه ليس مستعدا».
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