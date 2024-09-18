فيدرر ينتقد طريقة لعب زفيريف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): قال لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر إن ألكسندر زفيريف، المصنف الأول في ألمانيا، يواصل ارتكاب الأخطاء نفسها، وانتقد طريقة لعبه التي وصفها بأنها سلبية للغاية
وقال فيدرر خلال فعالية في برلين أمس الأربعاء قبل انطلاق بطولة كأس لافر: «أنا لست مدربه، لذلك يمكنني التحدث بحرية. عندما أشاهده يلعب، أرى شخصا يلعب بشكل سلبي للغاية، ويلعب بشكل دفاعي للغاية في اللحظات الحاسمة».
وتوج زفيريف بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، ولكنه مازال يبحث عن أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام). وصل زفيريف الى نهائي بطولتي أمريكا المفتوحة في 2020 وبطولة فرنسا المفتوحة هذا العام، ولكنه خسر في المباراتين.
وفي إشارة منه الى مباراة دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة بين زفريف والأمريكي تايلور فريتز، قال فيدرر: «أمام أفضل اللاعبين في العالم يجب أن تأخذ المبادرة، وتلعب بشكل هجومي. لم يفعل هذا أمام فريتز».
ولكن فيدرر، الفائز بـ20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، أكد أن الجميع يعلم أن زفيريف لديه الإمكانات لتحقيق هدفه.
وأضاف: «لا ينقصه الكثير. ولكن لكي تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرة، يجب أن تثق في ضرباتك وأن تلعب بشكل هجومي أكثر. يجب أن يؤمن بهذا المسار. كل خلية في جسمك يجب أن تشعر بان هذا هو المسار الصحيح». وأردف: «اللقب لا يأتي إليك، وخاصة اللقب الأول».
وسينضم زفيريف إلى كارلوس ألكاراز، وجريجور ديميتروف، ودانييل ميدفيديف، وكاسبر رود، وستيفانوس تسيتسيباس في فريق أوروبا ببطولة كأس لافر التي تقام ببرلين في الفترة ما بين 20 و22 سبتمبر الجاري.
وسيواجه الفريق الأوروبي فريق العالم الذي يتضمن الثنائي الأمريكي فريتز وفرانسيس تيافوي بجانب آخرين.
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