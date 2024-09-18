فيدرر ينتقد طريقة لعب زفيريف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬التنس‭ ‬السويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر‭ ‬إن‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف،‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬يواصل‭ ‬ارتكاب‭ ‬الأخطاء‭ ‬نفسها،‭ ‬وانتقد‭ ‬طريقة‭ ‬لعبه‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬سلبية‭ ‬للغاية

وقال‭ ‬فيدرر‭ ‬خلال‭ ‬فعالية‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬لافر‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬لست‭ ‬مدربه،‭ ‬لذلك‭ ‬يمكنني‭ ‬التحدث‭ ‬بحرية‭. ‬عندما‭ ‬أشاهده‭ ‬يلعب،‭ ‬أرى‭ ‬شخصا‭ ‬يلعب‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬للغاية،‭ ‬ويلعب‭ ‬بشكل‭ ‬دفاعي‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الحاسمة‮»‬‭.‬

وتوج‭ ‬زفيريف‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬2020،‭ ‬ولكنه‭ ‬مازال‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬ألقابه‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ (‬جراند‭ ‬سلام‭). ‬وصل‭ ‬زفيريف‭ ‬الى‭ ‬نهائي‭ ‬بطولتي‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬وبطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ولكنه‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭.‬

وفي‭ ‬إشارة‭ ‬منه‭ ‬الى‭ ‬مباراة‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬ببطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬بين‭ ‬زفريف‭ ‬والأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز،‭ ‬قال‭ ‬فيدرر‭: ‬‮«‬أمام‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬المبادرة،‭ ‬وتلعب‭ ‬بشكل‭ ‬هجومي‭. ‬لم‭ ‬يفعل‭ ‬هذا‭ ‬أمام‭ ‬فريتز‮»‬‭.‬

ولكن‭ ‬فيدرر،‭ ‬الفائز‭ ‬بـ20‭ ‬لقبا‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يعلم‭ ‬أن‭ ‬زفيريف‭ ‬لديه‭ ‬الإمكانات‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدفه‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬ينقصه‭ ‬الكثير‭. ‬ولكن‭ ‬لكي‭ ‬تفوز‭ ‬بإحدى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرة،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تثق‭ ‬في‭ ‬ضرباتك‭ ‬وأن‭ ‬تلعب‭ ‬بشكل‭ ‬هجومي‭ ‬أكثر‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يؤمن‭ ‬بهذا‭ ‬المسار‭. ‬كل‭ ‬خلية‭ ‬في‭ ‬جسمك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تشعر‭ ‬بان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‮»‬‭. ‬وأردف‭: ‬‮«‬اللقب‭ ‬لا‭ ‬يأتي‭ ‬إليك،‭ ‬وخاصة‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‮»‬‭.‬

وسينضم‭ ‬زفيريف‭ ‬إلى‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز،‭ ‬وجريجور‭ ‬ديميتروف،‭ ‬ودانييل‭ ‬ميدفيديف،‭ ‬وكاسبر‭ ‬رود،‭ ‬وستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬أوروبا‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬لافر‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬ببرلين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬و22‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وسيواجه‭ ‬الفريق‭ ‬الأوروبي‭ ‬فريق‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬الثنائي‭ ‬الأمريكي‭ ‬فريتز‭ ‬وفرانسيس‭ ‬تيافوي‭ ‬بجانب‭ ‬آخرين‭.‬



