سيجموند تفوز بأطول مباراة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فازت‭ ‬الألمانية‭ ‬لاورا‭ ‬سيجموند‭ ‬بأطول‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬جولة‭ ‬الرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬13‭ ‬عاما‭. ‬وتغلبت‭ ‬سيجموند‭ ‬على‭ ‬الصينية‭ ‬وانج‭ ‬شي‭ ‬يو‭ ‬7‭/‬6‭ (‬7/3‭) ‬و4‭/‬6‭ ‬و7‭/‬6‭ (‬7/1‭) ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استمرت‭ ‬لأربع‭ ‬ساعات‭ ‬وتسع‭ ‬دقائق‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬لتتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬ببطولة‭ ‬تايلاند‭ ‬المفتوحة‭.‬

وقالت‭ ‬سيجموند‭: ‬‮«‬سعيدة‭ ‬بالفوز‭. ‬أعتقد‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة‭. ‬ربما‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬اللحظات،‭ ‬التي‭ ‬ارتكبت‭ ‬فيها‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬قاتلنا‭ ‬بكل‭ ‬قوة‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬للرابطة‭ ‬العالمية‭ ‬للاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات،‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬التي‭ ‬تتواجد‭ ‬فيها‭ ‬لاعبتان‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬لفترة‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭.‬

وكانت‭ ‬أطول،‭ ‬هي‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬الروسية‭ ‬سفيتلانا‭ ‬كوزنيتسوفا‭ ‬والإيطالية‭ ‬فرانشيسكا‭ ‬شيافوني‭ ‬حيث‭ ‬تعادلتا‭ ‬مدة‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬و44‭ ‬دقيقة‭ ‬ببطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬لتصبح‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬أطول‭ ‬مباراة‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العصر‭ ‬الاحترافي‭.‬







