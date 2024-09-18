سيجموند تفوز بأطول مباراة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): فازت الألمانية لاورا سيجموند بأطول مباراة في منافسات جولة الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات في آخر 13 عاما. وتغلبت سيجموند على الصينية وانج شي يو 7/6 (7/3) و4/6 و7/6 (7/1) في مباراة استمرت لأربع ساعات وتسع دقائق أمس الأربعاء لتتأهل لدور الثمانية ببطولة تايلاند المفتوحة.
وقالت سيجموند: «سعيدة بالفوز. أعتقد أنها كانت مباراة جيدة. ربما كانت هناك بعض اللحظات، التي ارتكبت فيها المزيد من الأخطاء ولكن في النهاية قاتلنا بكل قوة».
ووفقا للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، كانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 2011 التي تتواجد فيها لاعبتان في الملعب لفترة أطول من أربع ساعات.
وكانت أطول، هي المباراة التي جمعت بين الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا والإيطالية فرانشيسكا شيافوني حيث تعادلتا مدة أربع ساعات و44 دقيقة ببطولة أستراليا المفتوحة، لتصبح هذه هي أطول مباراة للسيدات في إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ بدء العصر الاحترافي.
MENAFN18092024000055011008ID1108690344
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.