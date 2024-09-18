رفع جوائز الدوري الماسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): قال منظّمو الدوري الماسي لألعاب القوى أمس الأربعاء إنّهم سيرفعون الجوائز المالية إلى حدود قياسية، بدءا من الموسم المقبل.
وبلغ مجموع الجوائز الجديدة 9.24 ملايين دولار أمريكي، أي أعلى بنحو الثلث مقارنة بالفترة بين العامين 2021-2024 التي تخللها جائحة كوفيد - 19.
وسينال الفائزون في كل مسابقة ما بين 30 ألف دولار و 100 ألف في كل لقاء من موسم 2025.
وقال بيتر ستاستني الرئيس التنفيذي للدوري الماسي في بيان «تبقى رابطة الدوري الماسي (واندا) ملتزمة بمكافأة الرياضيين بشكل أكبر، وفي الوقت نفسه ضمان الاستدامة طويلة الأجل للسلسلة».
وتابع «نحن نوفر لأفضل الرياضيين في العالم الفرصة للمنافسة على أعلى مستوى ممكن».
وأضاف ستاستني «إن وجود رياضيين من حوالي 100 دولة كل عام يسمح للجمهور بالمواكبة عبر شاشات التلفزيون في 150 دولة، مما يجعل سلسلتنا بطولة عالمية ودولية».
ويأتي الإعلان بعد ثلاثة أشهر من تصريح الفائز بالميدالية الذهبية أربع مرات العداء الأمريكي السابق مايكل جونسون أنه سيطلق دوري غراندسلام جديد لألعاب القوى.
سيبدأ الدوري الجديد في أبريل المقبل بلقاءين مدة كل واحد منهما ثلاثة أيام في الولايات المتحدة إضافة الى لقاءين سيجريان في دول أخرى، وتصل قيمة الجوائز الى 3 ملايين دولار أمريكي لكل لقاء.
في المقابل، سيتضمن الموسم المقبل من الدوري الماسي 15 لقاء في 13 بلدا بين أبريل وسبتمبر المقبلين.
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