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رفع جوائز الدوري الماسي

9/18/2024 7:24:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬منظّمو‭ ‬الدوري‭ ‬الماسي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنّهم‭ ‬سيرفعون‭ ‬الجوائز‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬قياسية،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

وبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الجوائز‭ ‬الجديدة‭ ‬9‭.‬24‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬أي‭ ‬أعلى‭ ‬بنحو‭ ‬الثلث‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬2021‭-‬2024‭ ‬التي‭ ‬تخللها‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ - ‬19‭.‬

وسينال‭ ‬الفائزون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مسابقة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬و‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لقاء‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬2025‭.‬

وقال‭ ‬بيتر‭ ‬ستاستني‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للدوري‭ ‬الماسي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تبقى‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الماسي‭ (‬واندا‭) ‬ملتزمة‭ ‬بمكافأة‭ ‬الرياضيين‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬ضمان‭ ‬الاستدامة‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬للسلسلة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نوفر‭ ‬لأفضل‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الفرصة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ستاستني‭ ‬‮«‬إن‭ ‬وجود‭ ‬رياضيين‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬100‭ ‬دولة‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬يسمح‭ ‬للجمهور‭ ‬بالمواكبة‭ ‬عبر‭ ‬شاشات‭ ‬التلفزيون‭ ‬في‭ ‬150‭ ‬دولة،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬سلسلتنا‭ ‬بطولة‭ ‬عالمية‭ ‬ودولية‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬الإعلان‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تصريح‭ ‬الفائز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬العداء‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬مايكل‭ ‬جونسون‭ ‬أنه‭ ‬سيطلق‭ ‬دوري‭ ‬غراندسلام‭ ‬جديد‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭.‬

سيبدأ‭ ‬الدوري‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬المقبل‭ ‬بلقاءين‭ ‬مدة‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهما‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬لقاءين‭ ‬سيجريان‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أخرى،‭ ‬وتصل‭ ‬قيمة‭ ‬الجوائز‭ ‬الى‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لكل‭ ‬لقاء‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬سيتضمن‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الماسي‭ ‬15‭ ‬لقاء‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬بلدا‭ ‬بين‭ ‬أبريل‭ ‬وسبتمبر‭ ‬المقبلين‭.‬



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