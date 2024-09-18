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إعفاء ((المصلحة))

9/18/2024 7:24:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أقال‭ ‬نادي‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬مدربه‭ ‬ونجم‭ ‬وسطه‭ ‬السابق‭ ‬دانييلي‭ ‬دي‭ ‬روسي‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬النتائج‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭. ‬ولم‭ ‬يحقق‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ (‬3‭ ‬تعادلات‭ ‬وخسارة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬إمبولي‭ ‬1‭-‬2‭)‬،‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬القاع‭.‬

وكتب‭ ‬روما‭ ‬في‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬انه‭ ‬‮«‬أعفى‭ ‬دي‭ ‬روسي‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭. ‬يأتي‭ ‬قرار‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الفريق‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬المسار‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬المبكرة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬جالوروسي‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬سيعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬جهازه‭ ‬الفني‭ ‬الجديد‭. ‬وجاء‭ ‬قرار‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬بطل‭ ‬مونديال‭ ‬ألمانيا‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬إيطاليا‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬المخيب‭ ‬أمام‭ ‬جنوى‭ ‬1‭-‬1‭ ‬الذي‭ ‬حرمه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬من‭ ‬باكورة‭ ‬انتصاراته‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭.‬

ويُعدّ‭ ‬دي‭ ‬روسي‭ (‬41‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬التاريخيين‭ ‬للنادي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬توتي،‭ ‬إذ‭ ‬حمل‭ ‬ألوانه‭ ‬كلاعب‭ ‬وسط‭ ‬بين‭ ‬2001‭ ‬و2019‭ ‬محرزا‭ ‬معه‭ ‬لقب‭ ‬الكأس‭ ‬مرتين،‭ ‬والكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإيطالية‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬مسيرته‭ ‬مع‭ ‬بوكا‭ ‬جونيورز‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بعدما‭ ‬أمضى‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عام‭.‬

وعيّنه‭ ‬الفريق‭ ‬مدربا‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭. ‬وفي‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬أعلن‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬حتى‭ ‬2027‭. ‬ويستقبل‭ ‬روما‭ ‬ضيفه‭ ‬أودينيزي‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬‮«‬الكالتشيو‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬حملته‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

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