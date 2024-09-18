الأهلي يشكل أجهزته الإدارية والفنية لكرة السلة

أعلن‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬رسميا‭ ‬التشكيل‭ ‬الجديد‭ ‬لأجهزته‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬حيث‭ ‬يترأس‭ ‬الجهاز‭ ‬يوسف‭ ‬كانو‭ ‬وإلى‭ ‬جانبه‭ ‬مازن‭ ‬جميل‭ ‬مديرا‭ ‬للفريق‭ ‬وحسن‭ ‬نبيل‭ ‬إداريا‭ ‬وجواد‭ ‬الماجد‭ ‬مشرفا،‭ ‬بينما‭ ‬يقود‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬المتوج‭ ‬مؤخرا‭ ‬بكأس‭ ‬الخليج،‭ ‬يساعده‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬ميرزا‭ ‬والمساعد‭ ‬الثاني‭ ‬الصربي‭ ‬فيكتور،‭ ‬ومعهم‭ ‬حسين‭ ‬الدرازي‭ ‬محللا‭ ‬فنيا‭ ‬وعيسى‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬معدّا‭ ‬بدنيا‭ ‬وعمرو‭ ‬إبراهيم‭ ‬أخصائي‭ ‬العلاج‭.‬

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