الأهلي يشكل أجهزته الإدارية والفنية لكرة السلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن النادي الأهلي رسميا التشكيل الجديد لأجهزته الإدارية والفنية للفريق الأول لكرة السلة في الموسم القادم 2024-2025، حيث يترأس الجهاز يوسف كانو وإلى جانبه مازن جميل مديرا للفريق وحسن نبيل إداريا وجواد الماجد مشرفا، بينما يقود الجهاز الفني اللبناني جاد الحاج مدرب منتخبنا الوطني لكرة السلة المتوج مؤخرا بكأس الخليج، يساعده المدرب الوطني أحمد ميرزا والمساعد الثاني الصربي فيكتور، ومعهم حسين الدرازي محللا فنيا وعيسى عبدالعزيز معدّا بدنيا وعمرو إبراهيم أخصائي العلاج.
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