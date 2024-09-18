الحالة يدفع مستحقات الفريق الأول لكرة السلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قام نادي الحالة بدفع جميع مستحقات الفريق الأول لكرة السلة من مدربين وإداريين ولاعبين ومحترفين وغيرهم، وذلك بهدف تهيئة أرضية إيجابية قبل بدء مرحلة الإعداد للموسم القادم 2024-2025، ويبحث نادي الحالة في الوقت الحالي عن مدرب بديل بعد فسخ المدرب الوطني عقيل ميلاد عقده بالتراضي وانتقاله لتدريب نادي السلام السعودي.
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