الحالة يدفع مستحقات الفريق الأول لكرة السلة

قام‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭ ‬بدفع‭ ‬جميع‭ ‬مستحقات‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬من‭ ‬مدربين‭ ‬وإداريين‭ ‬ولاعبين‭ ‬ومحترفين‭ ‬وغيرهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تهيئة‭ ‬أرضية‭ ‬إيجابية‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬مرحلة‭ ‬الإعداد‭ ‬للموسم‭ ‬القادم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬ويبحث‭ ‬نادي‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬عن‭ ‬مدرب‭ ‬بديل‭ ‬بعد‭ ‬فسخ‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬عقيل‭ ‬ميلاد‭ ‬عقده‭ ‬بالتراضي‭ ‬وانتقاله‭ ‬لتدريب‭ ‬نادي‭ ‬السلام‭ ‬السعودي‭.‬

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