إجراء قرعة بطولة المملكة الكروية للناشئين لجيل الذهب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أجرت اللجنة المنظمة لبطولة المملكة الـ21 لكرة القدم لجيل الذهب للناشئين التي ينظمها مركز تمكين شباب السهلة الشمالية ومركز تمكين أبو قوة، قرعة البطولة وأسفرت عن وقوع فرق مراكز أبوقوة والقرية وجدحفص وعسكر في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق السهلة الشمالية، المرخ، السنابس ونادي المعامير، والمجموعة الثالث ضمت فرق كرزكان، نادي سماهيج، كرانة وصدد.
وبدأت مراسم القرعة بكلمة من رئيس مركز تمكين السهلة الشمالية حسن عواجي رحب فيها بمندوبي الفرق المشاركة وشكرهم على تعاونهم مع اللجنة المنظمة وحرصهم على المشاركة في هذه البطولة، مؤكداً أن تعاون جميع الفرق سيؤدي في النهاية إلى نجاح البطولة وهو ما ينشده الجميع.
وتم بعد ذلك عرض لوائح البطولة مع شرحها بشكلٍ مفصل من جانب السيد جعفر الخباز المنسق العام للحكام، وتمت مناقشتها من مندوبي جميع الفرق المشاركة الذين حرصوا على الحضور والتفاعل مع أعضاء اللجنة.
وأصدرت اللجنة المنظمة جدول مباريات البطولة، وستنطلق يوم السابع والعشرين من سبتمبر الحالي بمواجهتين بين أبو قوة والقرية وكذلك السهلة الشمالية مع المرخ، وفي اليوم التالي سيلعب جدحفص مع عسكر والسنابس مع المعامير، ويوم 30 سبتمبر سيلعب فريقا كرزكان مع سماهيج، وفي اليوم التالي ستُختتم الجولة الأولى بمواجهة كرانة مع صدد.
وسيكون ختام الدور التمهيدي يوم 12 أكتوبر، بينما سينطلق بتاريخ 17 من نفس الشهر الدور ربع النهائي الذي سيتأهل له متصدر ووصيف كل مجموعة بالإضافة إلى اثنين (أفضل مركز ثالث) من بين المجموعات الثلاث.
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