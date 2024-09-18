إجراء قرعة بطولة المملكة الكروية للناشئين لجيل الذهب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أجرت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لبطولة‭ ‬المملكة‭ ‬الـ21‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬للناشئين‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬السهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬ومركز‭ ‬تمكين‭ ‬أبو‭ ‬قوة،‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬فرق‭ ‬مراكز‭ ‬أبوقوة‭ ‬والقرية‭ ‬وجدحفص‭ ‬وعسكر‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬فرق‭ ‬السهلة‭ ‬الشمالية،‭ ‬المرخ،‭ ‬السنابس‭ ‬ونادي‭ ‬المعامير،‭ ‬والمجموعة‭ ‬الثالث‭ ‬ضمت‭ ‬فرق‭ ‬كرزكان،‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج،‭ ‬كرانة‭ ‬وصدد‭.‬

وبدأت‭ ‬مراسم‭ ‬القرعة‭ ‬بكلمة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬السهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬حسن‭ ‬عواجي‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬بمندوبي‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬وشكرهم‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬تعاون‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬سيؤدي‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬البطولة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينشده‭ ‬الجميع‭.‬

وتم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬عرض‭ ‬لوائح‭ ‬البطولة‭ ‬مع‭ ‬شرحها‭ ‬بشكلٍ‭ ‬مفصل‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬السيد‭ ‬جعفر‭ ‬الخباز‭ ‬المنسق‭ ‬العام‭ ‬للحكام،‭ ‬وتمت‭ ‬مناقشتها‭ ‬من‭ ‬مندوبي‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬الذين‭ ‬حرصوا‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭.‬

وأصدرت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬جدول‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة،‭ ‬وستنطلق‭ ‬يوم‭ ‬السابع‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالي‭ ‬بمواجهتين‭ ‬بين‭ ‬أبو‭ ‬قوة‭ ‬والقرية‭ ‬وكذلك‭ ‬السهلة‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬المرخ،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬سيلعب‭ ‬جدحفص‭ ‬مع‭ ‬عسكر‭ ‬والسنابس‭ ‬مع‭ ‬المعامير،‭ ‬ويوم‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬سيلعب‭ ‬فريقا‭ ‬كرزكان‭ ‬مع‭ ‬سماهيج،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬ستُختتم‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بمواجهة‭ ‬كرانة‭ ‬مع‭ ‬صدد‭.‬

وسيكون‭ ‬ختام‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬أكتوبر،‭ ‬بينما‭ ‬سينطلق‭ ‬بتاريخ‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الشهر‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬سيتأهل‭ ‬له‭ ‬متصدر‭ ‬ووصيف‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اثنين‭ (‬أفضل‭ ‬مركز‭ ‬ثالث‭) ‬من‭ ‬بين‭ ‬المجموعات‭ ‬الثلاث‭.‬