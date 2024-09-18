خالد النجار يحرز المركز الثالث في سباق ((روتاكس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أحرز السائق البحريني الناشئ خالد النجار المركز الثالث في سباق «روتاكس» سارنو المفتوح للكارتنغ، والذي أقيمت منافساته خلال يومي 14 و15 سبتمبر الجاري في مدينة نابولي الإيطالية.
ويستعد النجار للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في مدينة نابولي، وعلى ذات الحلبة التي أحرز على مضمارها المركز الثالث في سباق «روتاكس».
وأعرب السائق خالد النجار عن سعادته بالحصول على المركز الثالث في سباق «روتاكس» في سارنو الذي يعد البروفة الأخيرة له قبل خوض منافسات بطولة العالم للكارتنغ.
وأكد النجار أن السباق كان قويا وصعبا للغاية، لكنه تمكن بفضل الاستراتيجية الموضوعة للسباق، والخبرة التي حصل عليها من مشاركاته الخارجية السابقة، بالإضافة إلى رغبته في تأكيد جاهزيته وأحقيته بالمشاركة في بطولة العالم.
ولفت إلى أن بطولة العالم ستكون بالتأكيد أكثر قوة من هذا السباق، لكنه سيواصل العمل بقوة خلال الاستعدادات من أجل تحقيق نتيجة مشرفة لرياضة الكارتنغ في المملكة.
وأعرب النجار عن شكره وتقديره لكل من دعمه خلال الفترة الماضية وفي مقدمتهم الاتحاد البحريني لرياضة السيارات برئاسة الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة لدعمه واهتمامه المستمر برياضة السيارات في البحرين، ودعم السائقين المتميزين وإتاحة الفرصة لهم لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم الفنية عبر المشاركات الدولية المختلفة.
كما أشاد بجهود مدير عام الاتحاد البحريني للسيارات عبدالله الذوادي ومتابعته المستمرة للسائقين وتحفيزهم ودفعهم نحو المزيد من التطور، مشيرا إلى أن الاهتمام الذي لقيه من جانب الاتحاد يدفعه نحو بذل قصارى جهده لتحقيق مراكز متقدمة في مختلف السباقات الدولية.
وقدم النجار شكره وتقديره للمدرب محمد لجهوده الكبيرة التي بذلها معه طيلة الفترة الماضية ومساهمته في تطور مستواه خلال السباقات، بالإضافة إلى عائلته التي وقفت إلى جانبه في كافة السباقات، متمنيا أن يتمكن من إهداء الجميع نتائج مميزة في البطولة العالمية.
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