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خالد النجار يحرز المركز الثالث في سباق ((روتاكس))

9/18/2024 7:24:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أحرز‭ ‬السائق‭ ‬البحريني‭ ‬الناشئ‭ ‬خالد‭ ‬النجار‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬‮«‬روتاكس‮»‬‭ ‬سارنو‭ ‬المفتوح‭ ‬للكارتنغ،‭ ‬والذي‭ ‬أقيمت‭ ‬منافساته‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬14‭ ‬و15‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالية‭.‬

ويستعد‭ ‬النجار‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نابولي،‭ ‬وعلى‭ ‬ذات‭ ‬الحلبة‭ ‬التي‭ ‬أحرز‭ ‬على‭ ‬مضمارها‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬‮«‬روتاكس‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬السائق‭ ‬خالد‭ ‬النجار‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬‮«‬روتاكس‮»‬‭ ‬في‭ ‬سارنو‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬البروفة‭ ‬الأخيرة‭ ‬له‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للكارتنغ‭.‬

وأكد‭ ‬النجار‭ ‬أن‭ ‬السباق‭ ‬كان‭ ‬قويا‭ ‬وصعبا‭ ‬للغاية،‭ ‬لكنه‭ ‬تمكن‭ ‬بفضل‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الموضوعة‭ ‬للسباق،‭ ‬والخبرة‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬مشاركاته‭ ‬الخارجية‭ ‬السابقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬جاهزيته‭ ‬وأحقيته‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬ستكون‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬السباق،‭ ‬لكنه‭ ‬سيواصل‭ ‬العمل‭ ‬بقوة‭ ‬خلال‭ ‬الاستعدادات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬مشرفة‭ ‬لرياضة‭ ‬الكارتنغ‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأعرب‭ ‬النجار‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬دعمه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضة‭ ‬السيارات‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لدعمه‭ ‬واهتمامه‭ ‬المستمر‭ ‬برياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ودعم‭ ‬السائقين‭ ‬المتميزين‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬لتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬وإمكانياتهم‭ ‬الفنية‭ ‬عبر‭ ‬المشاركات‭ ‬الدولية‭ ‬المختلفة‭. ‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بجهود‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ ‬عبدالله‭ ‬الذوادي‭ ‬ومتابعته‭ ‬المستمرة‭ ‬للسائقين‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬ودفعهم‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬لقيه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬يدفعه‭ ‬نحو‭ ‬بذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬لتحقيق‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭. ‬

وقدم‭ ‬النجار‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للمدرب‭ ‬محمد‭ ‬لجهوده‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬معه‭ ‬طيلة‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬ومساهمته‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مستواه‭ ‬خلال‭ ‬السباقات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عائلته‭ ‬التي‭ ‬وقفت‭ ‬إلى‭ ‬جانبه‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬السباقات،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬إهداء‭ ‬الجميع‭ ‬نتائج‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭.‬

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