افتتاح منتدى صحة الأسر للأولمبياد الخاص البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
افتتح منتدى صحة الأسر للأولمبياد الخاص البحريني، بحضور الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية علي محمد الماجد، وأعضاء من جمعية Lion Club .
تناول المنتدى ثلاثة محاور رئيسية تمحورت حول الصحة العامة وسبل تحسينها لأسر أصحاب الهمم. حيث قدم الأخصائي محمود الشواي محاضرة بعنوان «صحتي زينة؟»، تلتها محاضرة للأخصائية فاطمة رزاقي حول «أهمية الوقاية والعلاج من الإصابة». كما قدمت خولة البوسميط محاضرة تناولت موضوع «كيف أحسن صحتي النفسية».
وفي خطوة تعكس اهتمام المجتمع، قام مستشفى رويان البحرين التخصصي بتقديم فحوصات مجانية أساسية لأسر اللاعبين المشاركين في المنتدى، مما يعكس الدعم المستمر الذي تقدمه المؤسسات الصحية للرياضة الخاصة.
يهدف المنتدى إلى توفير المعلومات الصحية التي تهم أسر أصحاب العزيمة، بالإضافة إلى فتح قنوات للنقاش حول التحديات الصحية التي يواجهها هؤلاء الأفراد وعائلاتهم، من خلال تقديم حلول صحية مجتمعية فعالة.
في ختام الفعالية، تم تكريم المحاضرين ومستشفى رويان البحرين التخصصي وجمعية Lion Club البحرين، حيث تُعتبر الجمعية الراعي الرسمي للمنتديات الصحية لبرامج الأولمبياد الخاص على مستوى العالم، مما يعكس التزامها بدعم هذه الفئة من المجتمع.
MENAFN18092024000055011008ID1108690337
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.