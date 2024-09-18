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افتتاح منتدى صحة الأسر للأولمبياد الخاص البحريني

9/18/2024 7:24:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

افتتح‭ ‬منتدى‭ ‬صحة‭ ‬الأسر‭ ‬للأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني،‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الماجد،‭ ‬وأعضاء‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬ Lion ‭ ‬ Club ‭.‬

تناول‭ ‬المنتدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسية‭ ‬تمحورت‭ ‬حول‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬وسبل‭ ‬تحسينها‭ ‬لأسر‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم‭. ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬الأخصائي‭ ‬محمود‭ ‬الشواي‭ ‬محاضرة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬صحتي‭ ‬زينة؟‮»‬،‭ ‬تلتها‭ ‬محاضرة‭ ‬للأخصائية‭ ‬فاطمة‭ ‬رزاقي‭ ‬حول‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬الوقاية‭ ‬والعلاج‭ ‬من‭ ‬الإصابة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬قدمت‭ ‬خولة‭ ‬البوسميط‭ ‬محاضرة‭ ‬تناولت‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬كيف‭ ‬أحسن‭ ‬صحتي‭ ‬النفسية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬المجتمع،‭ ‬قام‭ ‬مستشفى‭ ‬رويان‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬بتقديم‭ ‬فحوصات‭ ‬مجانية‭ ‬أساسية‭ ‬لأسر‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المنتدى،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬للرياضة‭ ‬الخاصة‭.‬

يهدف‭ ‬المنتدى‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬أسر‭ ‬أصحاب‭ ‬العزيمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬قنوات‭ ‬للنقاش‭ ‬حول‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأفراد‭ ‬وعائلاتهم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬صحية‭ ‬مجتمعية‭ ‬فعالة‭.‬

في‭ ‬ختام‭ ‬الفعالية،‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬المحاضرين‭ ‬ومستشفى‭ ‬رويان‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬وجمعية‭ ‬ Lion ‭ ‬ Club ‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تُعتبر‭ ‬الجمعية‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬للمنتديات‭ ‬الصحية‭ ‬لبرامج‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزامها‭ ‬بدعم‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭.‬

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